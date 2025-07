Covelo estrea o ciclo «Pensando no verán» tratando a escravitude

O Concello de Covelo vén de presentar a primeira edición de Pensando no Verán, unha iniciativa que aposta pola recuperación do pensamento crítico e a reflexión nun contexto marcado pola vertixe e a superficialidade.

A proposta desenvolverase entre o 12 e o 23 de agosto na Rectoral de Santa Mariña. O ciclo xirará arredor da invisibilización da memoria da escravitude en Galicia e en España. A actividade nace co obxectivo de rachar co silencio histórico e cultural arredor do papel do Estado español na trata e explotación escravista, así como co legado de privilexios que perdura nas elites herdeiras dese sistema.

Cada relatorio será impartido por figuras recoñecidas do pensamento galego, que abordarán a cuestión desde distintos eidos como a historia, a filosofía, a arte, a linguaxe ou a perspectiva de xénero. Entre os participantes atópanse Xosé María Lema Suárez, Iolanda Martínez Suárez, Saleta de Salvador Agra, Ángel Pérez Fernández, Miguel Vázquez Freire e Jorge Álvarez Yágüez.

As sesións terán lugar os días 12, 14, 19, 21 e 23 de agosto, todas ás 19:30 horas, e a entrada será libre até completar aforo.

Pensando no Verán constitúe así un espazo de reflexión colectiva que busca iluminar aspectos esquecidos da historia e fomentar unha sociedade máis consciente e crítica.