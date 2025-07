Comeza por todo o alto o Verán Cultural de Salvaterra de Miño

Salvaterra de Miño xa encertou o que será un verán cheo de cultura e lecer.

A alcaldesa Marta Valcárcel e a concelleira de Cultura, Lorena Soto, presentaron a programación do Verán Cultural 2025, que comezou o 21 de xullo e se estenderá ata o 31 de agosto. O calendario inclúe actividades dirixidas a todos os públicos, cun enfoque especial para a infancia, ademais das festas máis emblemáticas do municipio.

Hoxe, o músico Carlos Núñez volverá actuar en Salvaterra dentro da súa xira «Lugares Máxicos», nun concerto moi agardado polo público. As entradas están dispoñibles no Museo da Ciencia do Viño e na web ataquilla.com.

Entre as citas destacadas do verán atópanse festas xa consolidadas como O Mundo a Danzar, O Son da Muralla ou Imos de Guateque, que medran ano tras ano en participación e proxección. A programación inclúe tamén actividades como cine ao aire libre, espectáculos familiares, monólogos e encontros musicais.

Un dos eventos centrais será, como cada ano, a Festa do Viño do Condado do Tea, que celebra a súa 66ª edición os días 29, 30 e 31 de agosto.

Esta festa contará con catas populares, o Túnel do Viño, gastronomía e concertos. As actuacións musicais estarán a cargo de grupos como Galifunk Brass, Os D’Abaixo, O Caimán do Río Tea e Son das Tabernas, entre outros.

Nos vindeiros días, o Concello fará chegar a todas as casas a programación completa, que tamén inclúe actividades como festas da espuma, xogos populares, desfiles, aniversarios de entidades locais e cine infantil.

O Verán Cultural de Salvaterra aposta por unha oferta diversa e inclusiva, achegando a cultura a todas as parroquias e consolidando o municipio como un referente cultural na comarca durante os meses estivais.