A Cañiza homenaxea os seus taekwondistas polos éxitos acadados

O Concello da Cañiza acolleu un acto de recoñecemento aos medallistas da Escola de Taekwondo local, que vén de conseguir destacados resultados no Campionato Galego Escolar de Técnica, Freestyle e Exhibición.

A competición forma parte do programa Xogade, promovido pola Secretaría Xeral para o Deporte e a Federación Galega de Taekwondo.

A recepción tivo lugar no Salón de Plenos e estivo presidida polo alcalde da Cañiza, Luis Piña, quen quixo felicitar persoalmente aos deportistas polos logros obtidos. O rexedor destacou a importancia do deporte base e puxo en valor o esforzo dos mozos e mozas, así como o apoio das súas familias.

A Escola de Taekwondo da Cañiza está dirixida por Fidel Rodríguez e conta con 35 alumnos e alumnas de distintas idades. No campionato galego, Lara Miguélez obtivo a medalla de bronce en Técnica Benxamín individual. En Técnica Benxamín parella, Daniel Ramos e Lara Miguélez obtiveron a medalla de bronce. En técnica Infantil parella, a medalla de prata foi para Claudia Paramés e Iker González; en técnica Infantil parella, Marcos Pérez e María Cerviño obtiveron a medalla de bronce; e en técnica Infantil trío, unha medalla de prata foi para Claudia Paramés, María Cerviño e Carla Domínguez.

Durante o acto tamén se recoñeceu a traxectoria do adestrador Fidel Rodríguez, que este ano acadou dúas medallas de bronce a nivel nacional: unha no Campionato de España, en San Vicente del Raspeig (Alicante), en Poomsae, Parapoomsae e Freestyle —clasificatorio para o Europeo— e outra no Open de Valladolid. No Europeo, Rodríguez lcontribuíu ao título da Selección Galega como campioa de España por equipos.