A Cañiza celebra hoxe o seu cuarto Entroido de Verán

A Cañiza celebra hoxe a cuarta edición consecutiva do seu Entroido de Verán, unha festa organizada polo Clube Balonmán Cañiza en colaboración co Concello, a Asociación de Comerciantes e a Hostalería local.

A cita pretende consolidarse como un evento destacado no verán da comarca, garantizando a diversión para todas as idades.

As actividades comezarán ás 11:30 da mañá na Praza Maior da vila, que será o epicentro das celebracións. Para as nenas e nenos abrirase unha zona infantil con inchables, pintacaras e xogos pensados para os máis pequenos. Ás 12:00 haberá sesión vermú que se extenderá por todo o pobo, con presenza dun pulpeiro e música en directo a cargo da Charanga Imperiais, que animará as rúas coa súa sonoridade característica.

Un dos momentos máis esperados será a lectura do Pregón, que correrá a cargo do cañicense David Gesteira, autor e produtor do podcast «Descifrando a historia», seguido por máis de 15.000 persoas nas redes sociais, e escritor do recente libro «Historia de Galicia en 30 obxectos». Gesteira ofrecerá ás persoas asistentes anécdotas e curiosidades da historia da Cañiza. O pregón celebrarase ás 13:00 na Praza Maior.

A tarde estará dedicada á actividade central do Entroido de Verán: o desfile e concurso de disfraces.

A partir das 19:30, dende a rúa Botica, iniciará a súa ruta o desfile que percorrerá as rúas da vila ata chegar á Praza Maior. Alí, un xurado seleccionará os mellores disfraces e comparsas, entre os que se repartirán premios que suman máis de 1.500 euros, ademais de sorteos para consumir no comercio local. Para poder participar, é necesario inscribirse previamente chamando ao teléfono 616134560.

Paralelamente, tamén se realizará a elección do escaparate e do balcón mellor decorados con motivo do Entroido, cuxos galardóns se entregarán durante o acto na Praza Maior. Desta maneira, o Entroido de Verán impulsa a implicación de toda a comunidade local e do tecido comercial e hostaleiro.

Para pechar a xornada con música e festa, a partir da noite comezará unha sesión DJ con sete artistas invitados: Michi, DJ Charlie, Saúl Gallego, Gabryd, Khris Guez, Diego Mei e Vince Stone. Estes DJs estarán encargados de facer bailar á xente ata ben tarde, recuperando tamén a esencia da emblemática discoteca Lesothum de A Cañiza cunha sesión remember que evocará tempos pasados da vida nocturna local.

O Entroido de Verán de A Cañiza presenta unha programación variada, con actividades para todas as idades e intereses, que buscan dinamizar a vila e apoiar ao comercio local.

A aposta polo evento repítese por cuarto ano, consolidando unha festa que suma cor, historia e música nun mesmo espazo, convidando a toda a veciñanza e visitantes a participar.

Con esta iniciativa, A Cañiza reforza a súa identidade e o seu compromiso coa cultura popular, promovendo un evento que xa forma parte do calendario festivo da vila e que, con cada edición, medra en calidade e afluencia.