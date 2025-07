A Banda Xuvenil de Torroso viaxa a Burgos

A Banda de Música Xuvenil de Torroso protagoniza esta fin de semana un intercambio cultural e musical coa Banda de Música Ciudad de Burgos.

O punto álxido deste encontro será o concerto conxunto que terá lugar hoxe, ás 20:30 horas, na Praza do Rei San Fernando, un espazo emblemático da cidade castelá.

A agrupación mosense viaxou ao completo a Burgos para participar nesta actividade, que representa unha oportunidade de crecemento artístico e persoal para a mocidade integrante das dúas bandas.

Ademais de fomentar a formación do talento musical, o intercambio busca afondar na transmisión de valores, experiencias e tradicións entre diferentes territorios.

A colaboración non rematará en Burgos: como parte do acordo, a Banda Ciudad de Burgos devolverá a visita a Galicia para participar no XXV Certame de Bandas de Música de Torroso.

Esta cita celebrarase o 2 de agosto, ás 20:00 horas, no Centro Dotacional de Torroso, enmarcada nas Festas de San Mamede.

A Banda Xuvenil de Torroso, composta por mocidade comprometida coa música e coa cultura, agradece o acollemento recibido e convida á veciñanza a participar activamente nos concertos previstos, tanto en Burgos como en Mos.