Baiona prepara as festas da Virxe da Anunciada

Baiona dará comezo o vindeiro venres 1 de agosto ás súas tradicionais Festas na honra da Virxe da Anunciada, cunha ampla variedade de actividades dirixidas a todos os públicos.

A xornada inaugural arrancará ás 11:00 coas tradicionais salvas e continuará á tarde, no porto pesqueiro, coa regata de gamelas nas categorías masculina e feminina. A entrega de premios será ás 21:00. Pola noite, a música será protagonista co concerto da orquestra París de Noia no parque da Palma.

O sábado 2 abrirase tamén con salvas e un pasarrúas de xigantes e cabezudos. Ás 20:00 terá lugar unha misa solemne cantada polo Coro de Homes Voces Baionesas, seguida de procesión e a tradicional Danza das Espadas. A noite contará coa actuación da orquestra Trébol e un espectáculo pirotécnico na praia Ribeira.

O domingo 3 haberá máis pasarrúas, ás 11 co acompañamento da charanga Nova Cubana polas rúas e prazas do casco antigo, e ás12:00, no porto pesqueiro, a cargo da asociación folclórica Vila de Baiona e da asociación cultural a seneira ata o parque da palma. Tamén haberá homenaxes e o tradicional concurso de cucañas marítimas. Pecharase cun concerto da orquestra Capitol.

O luns 4 de agosto, ás 11:00, celebrarase a misa en honra a San Telmo polos mariñeiros finados, na igrexa de Santa María de Baiona.