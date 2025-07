As Carmes son as que mandan

A parroquia de Cans, no Porriño, celebrou este mes unha nova edición das Festas do Carme, unha das citas máis emblemáticas do ano, impulsada polas mulleres da parroquia que levan o nome de Carmen.

En total, máis de 30 Carmes encargáronse da organización da festa, dando continuidade a unha tradición que mestura gastronomía, encontro social e sentimento de pertenza. No pasado, chegou a haber ata 50 organizadoras.

A xornada contou cos actos habituais: misa, procesión e a xa clásica merenda-cea veciñal, na que cada Carmen preparou a súa tortilla e outros pratos típicos para compartir nun ambiente festivo.

O Concello do Porriño sumouse, como cada ano, cun xesto simbólico xa consolidado: a entrega dunha rosa a cada Carmen como recoñecemento ao seu papel fundamental na celebración.

O alcalde, Alejandro Lorenzo, destacou a relevancia desta cita: «As Festas do Carme en Cans son un claro exemplo da forza da comunidade local para manter as tradicións vivas, fomentando a participación de todas as xeracións».

Cans celebra tamén outra festa patronal de gran importancia: o Ramo de Santo Estevo, na que os «mayordomos», escollidos segundo a data da súa voda, organizan un gran banquete veciñal con viño frío e quente, chocolate con churros e produtos típicos de Nadal.

As Festas do Carme de Cans seguen a destacar polo seu formato único e pola súa capacidade de reunir á veciñanza arredor dunha celebración feita á medida da comunidade.