Afluencia masiva nas XLIV Festas Patronais e do Churrasco

As XLIV Festas Patronais e do Churrasco de Covelo, que rematarán hoxe, constitúen un dos eventos referencia do verán na comarca, cunha programación diversa que combina cada ano animación infantil, música en directo, gastronomía e actos relixiosos.

A Praza Mestre Cerviño e o Campo da Feira son os principais escenarios dunhas xornadas festivas que deixan cada ano un sabor de boca inmellorable.

O inicio das festas contou cunha proposta pensada para todos os públicos: a Peque Disco Moc Moc & Remember Temazos 90-2000, da man de Mere Clown, que combinou música, circo, malabares e participación do público.

O venres, día grande das festas, arrancou cunha feira de produtos locais e artesanía, seguida da misa solemne na honra de Santiago Apóstolo e unha procesión acompañada pola Banda de Música de Mondariz, que tamén ofreceu un concerto posterior.

A tradicional Festa do Churrasco, que ofrece churrasco, crioulo, pementos, pan e viño, polo módico prezo de 8 euros; foi un dos momentos máis agardados, cun campo de feira que cada ano se enche de persoas que ansían degustar o menú. A xornada contou coa animación da charanga Os Encerellados.

Os concertos de Los Lunes al Sol e Óscar Ibáñez & Tribo prolongaron o ambiente festivo durante toda a tarde. A partir das 18:00 h, o Club Patinaxe Covelo puxo en marcha unha cantina con chouripán, perfecta para repoñer forzas.

Último día

O peche das festas terá lugar esta noite. A orquestra La Nave promete pór en pé á Praza Mestre Cerviño cunha gran verbena que finalizará cunha sesión a cargo do DJ Mesu.