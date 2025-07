Abertas inscricións para os eventos máis senlleiros do verán

Triple apertura de prazos de inscrición para tres dos eventos máis senlleiros do mes de agosto no Concello de Nigrán: a baixada de carros de bolas de Camos do 15 de agosto (online na web www.eventosnigran.es , tendo un custo de 7 euros/persoa), a carreira popular pola praia «Nigrán Area» do 23 de agosto (www.carreirasgalegas.com) e a concentración de artefactos flotantes o 24 de agosto no esteiro de A Foz (www.nigran.org)

Carrilanas

A baixada de carrilanas está organizada entre o Concello de Nigrán e o Centro Cultural A Camoesa, trátase dun evento cultural e de ocio consolidado como unha tradición na zona.

Nese día as rúas da parroquia énchense de risas, nervios e aplausos mentres «voan» estes auténticos «autos tolos».

A baixada comeza no Torreiro de San Roque e sigue pola mesma ata afrontar un xiro brusco á esquerda na rúa Xuncido, a partir de aí afrontan un maior desnivel, unha gran rasante, e unha curva final de 90 grados case na mesma liña de meta. Un percorrido de pouco mais de 1Km de lonxitude cun desnivel do 80%, polo que alguns chegan a acadar grandes velocidades.

Cada participante pon a proba a súa destreza ao volante co fin de acadar un bo rexistro que lle outorgue un premio na competición, sen descoidar o lado máis humorístico. A baixada é un evento que une xeracións e crea recordos inesquecibles, ao ser algo moi propio da parroquia de Camos.

A inscrición está aberta ata o o 12 de agosto ás 22:00 horas.

Pódese solicitar máis información no teléfono 636 98 87 65.

Nigrán Area

A carreira pola praia «Nigrán Area» terá lugar a partir das 11:00 horas do sábado 23 de agosto e a inscrición permanece aberta ata o mércores 20 de agosto ás 23:59 horas.

Trátase dunha carreira única pola contorna natural do litoral nigranés aproveitando a marea baixa, e que pretende fomentar o deporte, o respecto polo medio e a convivencia veciñal.

Este evento convoca a persoas corredoras de todas as idades, incluíndo categorías para a cativada e unha ampla participación veciñal e comarcal, reunindo en anteriores edicións a máis de 3.000 persoas entre atletas, acompañantes e público.

Flota como poidas

Por outra banda, o Concello de Nigrán ten aberto ata o 22 de agosto ás 12:00 na web www.nigran.org o prazo de inscrición para a concentración de artefactos flotantes «Flota como poidas» na Ramallosa (esteiro de A Foz).

As «pseudoembarcacións» sen motor competirán por premios tan delirantes como o «Titanic ao primeiro que afunda» ou o «artefacto máis cutre» e «máis currado» ou «á tripulación máis intrépida e simpática»; e sen dúbida refrescaranse no caloroso agosto.