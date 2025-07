A alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, e a concelleira de Cultura, Rita Pérez Táboas, presentaron esta semana, acompañadas da asociación Berete Rock, a programación cultural para este verán, que se desenvolverá entre os meses de xullo e setembro, cun calendario marcado pola diversidade musical e o protagonismo da cultura galega, coa presenza de artistas locais e figuras consolidadas no panorama musical.

Este verán, Redondela aposta pola mellor música galega

A oferta inclúe máis de vinte eventos que abarcan desde o folk e o rock ata o pop, o metal ou o flamenco. Segundo explicou a alcaldesa, todos os espectáculos serán de balde «co obxectivo de achegar a música e a arte a todo o público». Ademais, os concertos terán lugar en distintas parroquias para garantir un acceso descentralizado á programación cultural.

A música galega será unha das grandes protagonistas. Trala homenaxe de onte a Suso Vaamonde, hoxe actuarán Airiños do Mar de Teis na Praza da Torre ás 22:00 horas. O grupo As Tareixas, co disco Santo Mandil, será o protagonista o 18 de xullo no mesmo escenario, ás 18:00 horas.

Día da Patria

A festividade do Día da Patria Galega, o 25 de xullo, contará cun dobre cartel: na Praza da Torre actuará Tanto Nos Ten ás 22:00 horas, e no paseo marítimo de Chapela será a quenda de Treixadura, ás 22:45 horas.

Carballo das Cen Pólas

A proposta internacional terá lugar o 26 de xullo, co X Festival Internacional «Carballo das Cen Pólas», no torreiro de Reboreda desde as 21:00 horas. Neste mesmo espazo actuará o grupo Carapaus o 5 de agosto.

Berete Rock

A escena rock estará moi presente ao longo do verán. Chocolate Sexy tocará o 19 de xullo na Praza da Torre ás 22:00 horas. Chaleco Reflectante tomará o relevo o 26 de xullo, tamén ás 22:00 horas. Unha das citas máis destacadas será o Berete Rock, que acada a súa XII edición o 2 de agosto no paseo marítimo de Chapela. Desde as 20:30 horas, o público poderá desfrutar das actuacións de Barrytown, Stoned At Pompeii, Tregua, Hey Hematoma, No One Alive e Storrentos.

Artistas de Rúa

O XXVI Festival de Artistas de Rúa celebrarase o 1 de agosto a partir das 19:00 horas polas rúas de Redondela e a Alameda Castelao. O día seguinte, 2 de agosto, Noite abrirá un dobre concerto na Praza da Torre ás 21:30 horas, seguida de The Teta’s Van ás 22:30 horas.

Outro dos momentos especiais chegará o 8 de agosto co XXX aniversario de Nocheni Metal Band, que ofrecerá un concerto ás 22:00 horas na Praza da Torre. O día 9, tamén ás 22:00, será a quenda de Jay & The Smoking Machines. Hey Hematoma regresará ao escenario o día 16 para interpretar temas de Siniestro Total. A agrupación Abeleiras actuará o día 17 ás 21:30 horas.

A Alameda Rosalía de Castro de Chapela acollerá dúas citas máis: o 15 de agosto co dúo flamenco Pa Ti Na Má, e o 22 de agosto co grupo Airiños da Peneda. Ambos concertos comezarán ás 22:00 horas.

Entroido de Verán

O Entroido de Verán, unha das festas máis agardadas da provincia, celebrarase o 23 de agosto no campo da feira. Nesta edición contará co coñecido DJ Carlos Jean, o grupo The Rapants, unha sesión de picadiscos e a tradicional Gala Drag. Tamén haberá actividades dirixidas ao público infantil e familiar, reforzando o carácter inclusivo da festa.

A recta final da programación terá lugar na Praza da Torre. O grupo Nuevo Plan actuará o 29 de agosto ás 22:00 horas. O 30 de agosto celebrarase o Festival de Bandas de Música desde as 21:00 horas. A Rondalla de Redondela porá o broche de ouro o 6 de setembro ás 21:30 horas co seu tradicional concerto.