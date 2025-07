Salvaterra aposta por un Verán Cultural de música e festa

Salvaterra de Miño prepara este ano unha programación cultural estival marcada pola música e a festa.

O groso das actividades celebrarase ao longo do mes de agosto, cun concerto previo do recoñecido gaiteiro Carlos Núñez como adianto desta proposta veraniega.

O Son da Muralla

A programación arrincará o sábado 2 de agosto co evento O Son da Muralla, unha cita consolidada no calendario local que terá lugar no recinto amurallado da vila. A sesión de música electrónica en directo contará con artistas locais e galegos, mantendo o espírito das edicións anteriores, nas que o público sempre responde positivamente.

Imos de guateque

Sete días despois, o sábado 9 de agosto, será a quenda de Imos de Guateque, unha festa temática que propón unha viaxe ás décadas dos anos 60, 70 e 80.

A proposta inclúe unha coidada ambientación retro, música da época, espazos gastronómicos e pista de baile, fomentando a participación da veciñanza a través do uso de vestiario característico. O obxectivo é recuperar a esencia dos antigos guateques desde unha óptica actual e interxeracional.

Festa do Viño

Como broche final á programación de verán, Salvaterra acollerá os días 29, 30 e 31 de agosto a LXVI edición da Festa do Viño do Condado do Tea. Trátase dun dos eventos máis emblemáticos da comarca, cunha traxectoria de décadas que combina a degustación de viños da Denominación de Orixe Rías Baixas, música en directo, gastronomía e actividades pensadas para todos os públicos.

Desde o goberno local destacan que esta programación busca «dinamizar a vida cultural do municipio así como atraer visitantes». Tamén lembran que todos os eventos serán de entrada gratuíta e ao aire libre, co fin de ofrecer unha oferta cultural de proximidade, accesible e integradora.

Carlos Núñez

Antes do inicio oficial do mes de agosto, Salvaterra terá xa unha cita destacada o sábado 26 de xullo. O gaiteiro e flautista Carlos Núñez actuará na Praza do Castelo ás 20:00 horas dentro da súa xira Lugares Máxicos. O concerto chega tras o éxito da edición anterior, consolidando a presenza do artista no calendario cultural da vila.

A aposta de Salvaterra por unha cultura participativa, aberta e variada refórzase así cun programa que mestura tradición, vangarda e memoria colectiva, sempre co foco posto na inclusión e na accesibilidade para toda a cidadanía.