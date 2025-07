O «Son do Pazo» fai dez anos exaltando a tradición musical

O Son do Pazo cumpre este ano unha década consolidándose como un referente cultural na contorna.

Organizado polo Círculo Cultural e Deportivo Santa Eulalia, o festival celebrarase os días 30 e 31 de agosto no Pazo de Mos cunha programación diversa que combina música de raíz, actividades participativas e espectáculos para todas as idades.

Na presentación oficial do evento, a alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, puxo en valor «o esforzo e compromiso dunha organización que leva tantos anos facendo medrar esta proposta cultural cun carácter único e moi noso, combinando tradición, vangarda e participación veciñal», declarou.

Ao seu carón estiveron tamén o director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; o presidente do Círculo Cultural e Deportivo Santa Eulalia, Lisardo Conde; e Laura Carrera, membro do comité organizador.

Ao longo destes dez anos, O Son do Pazo converteuse nun encontro interxeracional que defende o patrimonio cultural galego a través dunha fórmula que mestura concertos, pasarrúas, sesións vermú, espectáculos infantís e actividades tradicionais abertas á participación do público.

A programación desta décima edición comezará o sábado 30 de agosto coas Olimpiadas Rurais OSDP, unha proposta orientada á recuperación e posta en valor dos xogos populares galegos. Ese mesmo día haberá un pasarrúas a cargo da Treboada do Baixo Miño e celebrarase o Concurso de Cuartetos, que busca dinamizar as asociacións locais e fomentar a creatividade musical.

Tamén actuarán o sábado a Banda de Gaitas Airiños do Castelo, anfitrioa do evento, e artistas como Sheila Patricia, que mestura música tradicional e electrónica; Algaire, proxecto asturiano baseado en voz e percusión tradicional; a Mekánica Rolling Band, con un espectáculo visual sobre escenario móbil; e Mediarea, formación do Morrazo que ofrece músicas de raíz con influencias mariñeiras.

O domingo 31 de agosto está prevista unha sesión vermú, pensada como espazo de encontro lúdico e social. O público máis novo poderá desfrutar do espectáculo infantil de Uxía Lambona e a Banda Molona, mentres que Zurrumalla porá o peche musical coa súa proposta de música tradicional galega con composicións propias e arranxos cheos de enerxía. A xornada completarase cun obradoiro de baile tradicional aberto, dirixido polo recoñecido mestre Hadrián García.

Un dos momentos máis emotivos será, como cada ano, a entrega dos Premios Mestre Machiño, que recoñecen a traxectoria dunha persoa destacada no ámbito cultural galego.

Durante a súa intervención na presentación, a alcaldesa Arévalo quixo agradecer «a todos os membros da organización, que de xeito desinteresado fan posible que Mos conte cun festival con personalidade propia e con artistas que poñen en valor a nosa identidade».

Con esta décima edición, O Son do Pazo afírmase para as persoas amantes do «tradi» como unha cita cada vez máis imprescindible do verán en Galicia.