O Rosal foxe da calor este verán

O Rosal prepárouse para combater a calor cunha orixinal proposta, unha xincana acuática para a rapazada, unha actividade de balde que deu este xoves o pistoletazo de saída aos Tardeos na Praza, un programa que este verán encherá de vida e dinamismo a Praza do Calvario durante os meses de xullo e agosto.

A alcaldesa do Rosal, Ánxela Fernández Callís, destacou que «cos Tardeos na Praza queremos que a nosa veciñanza viva un verán diferente, poñendo en valor os nosos espazos públicos como escenario de lecer, encontro, diversión e convivencia».

Os Tardeos na Praza traerán catro xornadas con propostas para públicos moi diversos, enchendo de vida e dinamismo a Praza do Calvario durante as tardes do mes de agosto, e reforzando a aposta do Concello por iniciativas que favorezan o lecer e a convivencia durante os meses de verán e durante todo o ano.

Os tardeos achegarán ao Rosal un tributo a Joaquín Sabina, a Roberto Caco e Mastretta Orquesta.