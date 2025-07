O Rosal celebra a súa Feira do Viño máis sostible

O Rosal deu o pistoletazo de saída á súa XXXIII Feira do Viño cun acto de presentación no Lagar nas Eiras, que contou coa participación da alcaldesa, Ánxela Fernández Callís, representantes da Confraría de Cabaqueiros do Viño do Rosal, do Concello e das nove adegas participantes na Denominación de Orixe Rías Baixas.

A feira desenvolverase entre os días 18 e 20 de xullo no centro do municipio, con novidades destacadas como o recoñecemento oficial como Festa de Interese Sostible.

O evento reforza así o seu compromiso co coidado da contorna, introducindo medidas como o uso de vasos reutilizables e a mellora na mobilidade mediante liñas de autobuses circulares tanto dentro do Rosal como desde outros puntos da comarca.

O viño será o fío condutor dunha programación diversa que mestura tradición, cultura e gastronomía.

Entre as actividades previstas, destacan as catas comentadas da man de especialistas como Ziyang Zhang —asesor vitivinícola da Embaixada de China en España e pregoeiro desta edición— e Jorge Vila, da Galicia Wine Academy. Haberá tamén visitas guiadas a espazos patrimoniais como a Igrexa de Santa Mariña ou o Museo do Cabaqueiro.

A feira inclúe propostas para todos os públicos, desde concertos e sesións vermú ata obradoiros de cociña infantil e espectáculos para nenas e nenos.

A arte e o talento local estarán presentes en exposicións como a de debuxos en tinta chinesa de Berto Franco ou as maquetas arquitectónicas de Ramón González. O Grupo Filatélico e Numismático Val do Rosal renderá homenaxe á UD Ribeira no seu 75 aniversario cun selo conmemorativo.

As actividades que requiren inscrición previa, como catas ou obradoiros, xa teñen o prazo aberto a través das redes sociais e a web municipal.