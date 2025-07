Música e románico fusiónanse en Tomiño

As pedras centenarias das igrexas románicas de Tomiño volven cobrar vida este verán cunha nova edición do programa Música&Románico, unha proposta que combina o encanto do patrimonio histórico co poder evocador da música para ofrecer experiencias únicas ao público.

«Este ciclo é unha oportunidade única para mergullarse na riqueza cultural e patrimonial de Tomiño combinando historia, arquitectura e música. Un encontro co importante legado do noso concello ao son de melodías excepcionais que nos farán desfrutar dunha experiencia enriquecedora e única», destaca a alcaldesa, Sandra González, que anima a toda a veciñanza e visitantes a participar destas citas especiais.

O programa Música&Románico continuará durante o verán con concertos nas igrexas de Santa María de Tomiño, San Salvador de Tebra e Santa María de Tebra, consolidándose como unha das apostas culturais máis singulares do municipio, que aposta por poñer en valor o seu patrimonio e facelo vibrar coa forza da música.