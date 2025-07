Mos entrega os diplomas aos 150 participantes en «Cultiva a Mente»

Mos celebrou o acto de entrega de diplomas ás 150 persoas maiores que participaron no programa Cultiva a Mente, unha iniciativa de prevención do deterioro cognitivo e fomento do envellecemento activo, desenvolvida en colaboración con Afaga Alzheimer.

Este programa gratuíto, levouse a cabo de febreiro a xuño nas dez parroquias do municipio, cunha frecuencia semanal de hora e media por sesión. Estivo dirixido a persoas maiores de 55 anos sen diagnóstico de deterioro cognitivo, interesadas en coidar a súa saúde mental e manterse activas física, emocional e socialmente.

Ao longo das sesións, abordáronse contidos clave como: hábitos de vida saudables ou coidado da saúde mental..

Durante o acto de clausura, a alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, quixo felicitar a todas as persoas participantes pola súa participación. Tamén quixo anunciar o compromiso do Concello de Mos por volver a poñer en marcha unha nova edición.