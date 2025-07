Máis de 400 persoas nadarán mañá en Nigrán

Nigrán xa está listo para acoller mañá a XV edición da Travesía a Nado Costa Serena, que terá lugar en Praia América.

O evento, consolidado como a proba popular de natación con maior participación de Galicia, reunirá este ano a máis de 400 deportistas procedentes de 10 comunidades autónomas, Portugal e Brasil, con idades comprendidas entre os 5 e os 73 anos.

Novidades

Este ano, con motivo do 15º aniversario da proba, celebrarase por primeira vez unha competición de relevos 2x400 metros, destinada a participantes a partir dos 13 anos. Esta será unha das seis modalidades da travesía, xunto cos percorridos de 4 km, 2,7 km e 800 m, e as probas infantís de 50 e 150 metros.

Durante a presentación oficial celebrada no paseo marítimo de Praia América, participaron o alcalde de Nigrán, Juan González Pérez; o xerente do centro comercial Nasas Nigrán, Justiniano Diz; e Beatriz Alvariño en representación da organización.

Alvariño agradeceu o apoio institucional do Concello de Nigrán, así como dos patrocinadores e colaboradores, destacando o papel do Playa Club Nigrán, onde se servirá un aperitivo para as persoas participantes ao remate da competición.

Premios

A proba repartirá este ano arredor de 1.000 euros en premios en metálico. Estes destinaranse ás tres primeiras posicións absolutas nas distancias de 800 m, 2,7 km e 4 km, tanto en categoría feminina como masculina, así como aos tres mellores equipos na proba de relevos. Tamén se outorgarán galardóns especiais á persoa máis nova e máis veterana, así como á primeira nigranesa e ao primeiro nigranés, que deberán estar censados no concello no momento da inscrición.

A participación feminina alcanza este ano o 37 % do total, o que supón un paso adiante cara á igualdade neste tipo de eventos deportivos.

Record Guiness

Entre os nomes destacados desta edición atópase o nadador brasileiro José Ferreira, que repite por terceiro ano.

Ferreira ostenta o récord Guinness por completar os 72 quilómetros da travesía Leme-Pontal-Leme no Brasil en 26 horas e 32 minutos. Tamén estará presente Marcos Vila Cid, do Club Natación Pabellón Ourense, vencedor nas últimas edicións.

A entrega de premios está prevista para as 14:15 horas en Praia América.

Horarios

Ao longo da mañá, os diferentes percorridos darán comezo de forma escalada.

O percorrido de 4km comezará ás 11:30 h, o de 2,7km, ás 11:50 h; e o de 800 m, ás 12:00 h.

A proba de relevos 2x400 m terá lugar ás 13:40 h; e con respecto ás probas infantís, a de 50 m (5 a 8 anos) será ás13:00 h, e a de 150 m (9 a 13 anos) ás13:20 h.

Percorridos

Os percorridos principais realizaranse con saída no canal de entrada e saída de embarcacións de Praia América.

O de 4 km terá forma triangular, pasando pola baliza de Cabezo de San Juan, regresando pola cara sur da praia e rematando fronte ao posto de Protección Civil de Panxón.

O de 2,7 km seguirá un traxecto semellante pero máis curto, ata o faro de Cabezo de San Juan.

Pola súa banda, a proba de 800 m desenvolverase en paralelo á costa.

O percorrido dos relevos tamén terá forma triangular e sairá do lateral dereito da meta, pasando por dúas boias que deberán quedar á esquerda das persoas nadadoras.

A cativada de entre 5 e 13 anos tamén terán o seu espazo na Costa Serena cunha participación non competitiva. Todas recibirán unha medalla ao rematar o seu percorrido.

Aperitivo

Ao remate da travesía, as persoas participantes poderán desfrutar dun aperitivo nas instalacións deportivas de Dunas de Gaifar, así como de servizo de masaxes na zona de meta.

Ademais, sortearanse máis de 40 agasallos entre quen participe na proba.

Debuxo infantil

Outra das novidades desta edición foi a convocatoria dun concurso de debuxo infantil nos colexios de Nigrán, do que saíu o cartel oficial da proba. A autora da ilustración gañadora foi Carla Rotllant Sobrino, de 13 anos.

A organización da Travesía a Nado Costa Serena corre a cargo do Concello de Nigrán, o club deportivo Tumetapersonal e Atlantic Extreme Sports.

O evento conta co patrocinio da Deputación de Pontevedra, Turismo Rías Baixas, Nasas Nigrán, Froiz, Rodosa, Gadis, Sondeos Nigrán e Ángel Leirós Motos, entre outros. Tamén colaboran Powerade, El Playa Nigrán, Carrefour, Arena, Club Marítimo de Panxón, Prado Surf, Valmiñor Ébano, Conservas Alfageme, McDonald’s Rías Baixas, Protección Civil do Val Miñor, Asociación Búsqueda e Salvamento de Galicia, Asociación Vodea, Clubnatacion.com, Waira, Kailúa, Restaurante JR, Talaso Atlántico, pastelería Kami e Tupana.

A proba foi distinguida este ano polo Concello de Nigrán co galardón ao mellor evento deportivo, recoñecemento que pon en valor o esforzo da organización e a consolidación desta travesía como unha cita destacada no calendario deportivo galego.