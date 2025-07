Gladiadores e gladiadoras enchen a Eurocidade

Verán, deporte e infancia e mocidade mesturáronse o pasado sábado en Tomiño para regalar unha estampa inesquecible: arredor de 400 guerreiros e guerreiras lanzáronse a conquistar a Eurocidade Cerveira-Tomiño durante unha nova edición da Gladiator Race Junior, transformando o Espazo Fortalez de Goián nun auténtico escenairo de superación, diversión e convivencia.

A cita converteuse nunha festa do deporte ao aire libre na que a rapazada das dúas beiras do Miño demostrou non só a súa forza física, senón tamén valores tan importantes como o compañeirismo, a igualdade e o respecto.

A alcaldesa de Tomiño, Sandra González, destacou a ilusión das e dos participantes, a quen «nin sequera a calor foi quen de frear as gañas destas pequenas e pequenos gladiadores, que nos deron unha lección de enerxía, ilusión e deportividade». «A Gladiator Race Junior é un símbolo de cooperación transfronteiriza e de aposta pola nosa infancia e mocidade, que é o futuro desta Eurocidade», salientou a rexedora.

A Gladiator Race Junior forma parte do Orzamento Participativo Transfronteirizo (OPT) da Eurocidade.

Cun percorrido cheo de retos e risas, esta proba deixou pegada no corazón das e dos competidores, nas modalidades tanto individual como en equipo, que se organizaban en Mini Kids, para picarada de 3 a 6 anos; Kids, de 7 a 11 e a categoría Junior, na que a mocidade de 12 a 20 anos participou en equipos mixtos cun percorrido de 2’5 km e 25 obstáculos.