O Porriño comeza hoxe a festa máis singular do verán na vila, que converterá as súas rúas nun escenario onde convivirán galos, castrexos, romanos, exipcios e gregos.

Galos, castrexos, romanos e gregos toman o Porriño

Durante esta fin de semana, O Porriño transformarase nun espazo de encontro interxeracional e cultural no que haberá actividades para todas as idades, desde obradoiros infantís ata concertos, showcookings e exhibicións.

Programación

O evento comeza hoxe coa animación de rúa a partir das 11:30 h, a cargo da Charanga Anchoa, Batucada Lenha Verde e Batucada da Asociación Cultural Miúdos.

Ás 12:00 h terá lugar o gran desfile da chama olímpica, que partirá do templete da rede de San Luis e rematará na Praza Arquitecto Antonio Palacios. Participará a Garda Romana (Legio X Gemina do Club Falcata), e o Rei Castrexo Pepo Suevos será recibido acompañado por Tonhito de Poi.

O pregón oficial será ás 13:00 h, a cargo do influencer Miguel Mandayo, quen tamén acenderá a chama olímpica nun acto no que terá lugar o destronamento simbólico do alcalde por parte do rei castrexo. A continuación, a banda local Pink Porris ofrecerá un concerto de punk rock na mesma praza.

Ás 14:00 h abrirán as tabernas para o xantar popular e comezará un showcooking na Praza do Concello a cargo do cociñeiro Julio Mato. Pola tarde, desde as 18:00 h, haberá obradoiros infantís e dúas sesións de voos de cetraría no Parque Infantil.

Entre as 19:00 h e as 23:00 h, distintas charangas e batucadas animarán as rúas do centro. Ás 19:30 h terá lugar a tradicional competición das Olimpíadas Técnicas na Praza do Cristo, e ás 21:00 h, o Mimo Karkocha ofrecerá o seu espectáculo itinerante.

A noite continuará coa música medieval de Os Mendigos ás 22:00 h, a queimada popular ás 23:30 h a cargo do Rei Panoramix, e o concerto de Los Kabrönes!!! seguido dunha sesión DJ na rúa Domingo Bueno para pechar a xornada.

Mañá, domingo 13, a programación comezará ás 10:30 h co Gran Desfile Olímpico, desde o templete da rede de San Luis ata a praza principal.

Ás 11:00 h, celebrarase a competición das probas olímpicas entre as civilizacións, mentres continúa a animación de rúa con novas charangas e batucadas.

O concerto do grupo Louband terá lugar ás 12:30 h e ás 13:00 h repetirase a exhibición de cetraría. Pola tarde, desde as 18:00 h, haberá un concerto infantil dobre, a cargo da Orquestra de Camarote e do grupo Oviravai. Tamén se celebrará unha nova sesión de voos de cetraría e a actividade «Gladiator Kids» para a cativada, na Praza 8 de Marzo.

A animación continuará ás 19:30 h, e ás 21:00 h terá lugar o concerto de Los Hijos del Acorde. O peche desta novena edición de Porrigalia será ás 22:30 h co espectáculo «Errantes» da compañía Troula Animación e a entrega simbólica do bastón de mando. Finalmente, ás 23:00 h, o concerto de Ortiga e unha nova sesión DJ poñerán o broche á festa.

O alcalde Alejandro Lorenzo salientou na presentación o espírito colectivo da celebración: «Porrigalia é unha festa feita por e para a xente do Porriño. É unha mostra da nosa creatividade, do noso humor e das ganas de pasalo ben en comunidade». Agradeceu o traballo e implicación de asociacións, ANPAS, clubes deportivos, agrupacións culturais, comerciantes, hostaleiros, persoal municipal e voluntariado.

Tamén os concelleiros de Cultura e Deportes, Bienvenido Estévez e Abel Estévez, animaron á veciñanza a saír á rúa coa túnica, a coroa de loureiro ou o casco castrexo para vivir unha fin de semana inesquecible.

O Concello do Porriño reafirma así o seu compromiso co fomento da cultura, o deporte e a participación cidadá, nunha festa que xa é símbolo de colaboración e identidade local.

Toda a programación está dispoñible na web municipal: porrigalia.org.