Comezan as actividades para a rapazada en Salvaterra de Miño

A pasada semana arrancaban as diferentes actividades e campus de conciliación que oferta este verán o Concello de Salvaterra de Miño.

Por un lado, o Campus de Conciliación con preto de 200 nenos e nenas desde os 4 ata os 12 anos, e que ten lugar nos meses de xullo e agosto entre as 09:00 e as 14:00 horas no C.E.I.P Plurilingüe Infante Felipe de Borbón. Durante o verán os nenos e nenas desfrutarán de actividades ó aire libre, manualidades, cociña, saídas, día da roda, de hinchables e moito máis.

Ademais este ano tamén se fai o Campus de Conciliación temático a través do Plan Corresponsables «Acompañámoste», en 4 quincenas diferentes: Multideporte, Coñecendo a contorna, Aprendemos no verán e Semana da ciencia.

Esta primeira quincena xa arrancou con 30 cativos e cativas de 10 a 16 anos nas instalacións deportivas de O Casal e no Pavillón Cándido Carrera, onde se levarán a cabo diversos deportes e xogos divertidos, que axudarán ó estado de forma dun xeito lúdico, fomentando a motricidade individual e o xogo en equipo.

E como non pode faltar no verán, o xa habitual Campamento de Natación na piscina municipal durante os meses de xullo e agosto, que xa conta coa inscrición de 78 cativos e cativas en xullo e leva a dia de hoxe 65 para agosto.

Trátase, este, dun verán completo que xunto as actividades propias do Verán Cultural, fan de Salvaterra un lugar atractivo e con moita oferta cultural e deportiva para todas as idades.