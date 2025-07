A Cañiza abre o 40 aniversario de Redeia cun concerto en Valeixe

O Concello da Cañiza celebrou un concerto da Orquestra de Cámara Galega na Igrexa Parroquial de Santa Cristina de Valeixe. O evento inaugurou o ciclo musical conmemorativo do 40º aniversario de Rede Eléctrica Española (Redeia), cunha grande acollida.

A igrexa, recoñecida pola súa acústica excepcional e polos seus retablos históricos, reafirmouse como un espazo ideal para propostas culturais de alto nivel. A cita contou coa presenza do Delegado Rexional Noroeste de Redeia, Fidel Rodríguez; do alcalde da Cañiza, Luis Piña; do seu equipo de goberno; e do párroco José María Vázquez, quen deu a benvida ás persoas asistentes.

Durante a súa intervención, o alcalde destacou que o concerto representa «un recoñecemento á riqueza patrimonial da Cañiza e á Igrexa de Santa Cristina de Valeixe». Tamén sinalou o compromiso do municipio con achegar cultura de calidade á veciñanza e visitantes.

O programa, dirixido por Rogelio Groba Otero, combinou pezas de Mozart, Grieg e composicións contemporáneas do propio Groba, nunha interpretación que emocionou á audiencia.

Este concerto forma parte dun ciclo que percorrerá distintos espazos históricos de Galicia, como igrexas, pazos e mosteiros, cunha proposta que fusiona música e patrimonio. Cun inicio tan destacado, A Cañiza consolídase como enclave cultural e Redeia reafirma o seu compromiso co desenvolvemento territorial a través da cultura.