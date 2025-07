O Concello de Baiona vén de presentar a programación do Baiverán 2025, unha proposta cultural e de lecer que busca dinamizar a tempada estival na vila. O programa abrangue un abano moi diverso de actividades deseñadas para públicos de todas as idades, cunha aposta clara polos eventos familiares.

Baiverán 2025 enche Baiona de música, cultura e ocio para todos

Desde o pasado xuño, e ata setembro, a cidadanía poderá gozar de festivais, verbenas, festas patronais, concertos, espectáculos, monólogos, actuacións de maxia, roteiros culturais e visitas guiadas, así como exposicións de pintura, escultura e fotografía. A programación inclúe tamén palestras sobre diferentes temáticas, ofrecendo así unha experiencia completa de ocio e cultura.

Música

No apartado musical, o cartel destaca pola presenza de bandas, tríos, grupos e solistas como De Pablos, Son do Val, Patinamá, Pablo Alonso, Os Luns ao Sol Vigo, Rock Que Mola, Dueto Awen ou Mondieu, entre outras propostas.

A tradición cultural de Baiona tamén terá un papel protagonista, coa participación das asociacións culturais locais, que volverán traer á rúa os seus repertorios máis estivais. Entre elas, salientan a Coral Polifónica A Cela de Baredo, a Coral Polifónica Baiona A Real, o Coro de Homes Voces Baionesas e Baiona Bay.

O folclore e a danza estarán moi presentes grazas a colectivos como a Escola de Baile Vila de Baiona, Airiños da Lagoa de Baíña, A Seneira, Ardelume e festivais organizados por escolas como Viros de Baíña, LDanzia de Gondomar, Dando A Nota de Baredo ou a Asociación Centro Cultural de Baíña.

O humor tamén será un dos pratos fortes da programación, con monólogos como o de Pepo Suevos, incluído no programa FalaRedes da Rede de Dinamización Lingüística da Xunta de Galicia. Xunto a el, subirán ao escenario artistas como Diana Sieira, Jazmín Abuín, José Campoy, Víctor Grande e Eva e Que.

Os grandes espectáculos musicais tamén terán cabida, con tributos a IL Divo a cargo de TRIVOX, tributo a Joaquín Sabina e o tributo ao mítico Juan Pardo na voz de Antonio Barros, acompañado da Agrupación Musical de Belesar. A isto súmase o show de Cristian de Samil e a actuación do histórico grupo Milladoiro, dentro do programa +Música da Deputación de Pontevedra.

Festivais

A programación inclúe festivais xa consolidados como o Entre Praias Sunset Festival, o Barbos Fest, a terceira edición do Festival Peregrino Encontro no Camiño, así como o Pequefest, que ofrecerá festa Holi, festa da escuma e moitas actividades infantís tanto no centro da vila como nas parroquias.

As verbenas populares contarán coa participación de orquestras de prestixio como Kubo e Olympus, que actuarán no Parque da Palma os días 15 e 16 de xullo, coincidindo coas festas da Virxe do Carme, patroa das persoas mariñeiras.

Xa en agosto, co gallo das festas da Virxe da Anunciada, patroa de todas e todos os baioneses, será a quenda de París de Noia, Trevo e Capitol, os días 1, 2 e 3 de agosto.

O Multiusos de Sabarís será outro dos espazos protagonistas, acollendo exposicións de arte e coloquios con relatores de proxección nacional e internacional. Ademais, haberá roteiros e andainas culturais e turísticas que permitirán descubrir os recunchos máis singulares e patrimoniais do municipio.

Con esta ampla e variada programación, Baiona reafírmase como un destino estival de referencia, ofrecendo alternativas culturais e de lecer de calidade, accesibles e pensadas para o gozo da veciñanza e das persoas visitantes.

A programación completa, coas datas e horarios de todos os eventos, pode consultarse na sección «noticias» da web municipal.

Humor