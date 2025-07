Baiona acolle a IV etapa da Liga Nacional de Futvolei

Tralos adestramentos libres de onte, hoxe ás 9:00 da mañá, dará comezo a IV etapa da Liga Nacional de Futvolei na praia da ladeira. Será coa categoría bronce, coa fase de grupos. A continuación, a fase de grupos de prata estímase que comece arredor das 12:00 e, finalmente, arredor das 16:00, comezará a categoría de ouro, onde os mellores de España disputarán os seus partidos da fase de grupos.

O domingo será a quenda das eliminatorias, desde as 9:00 que comezarán os cuartos de final ata a tarde, onde serán a quenda das semifinais e as finais e a auga é a conta da organización do Torneo.

Nesta ocasión, ademais, celebrarase un torneo para os máis pequenos (sub 16), de inscrición libre e aberta, a través da conta de Instagram do Club Futevolei Vigo ou a través da web do Concello de Baiona.

Para participar o torneo de Kids será necesario ter menos de 16 anos, usar protección solar, levar pantalón curto ou bañador, as´´i como camiseta de deporte, e manter unha adecuada hidratación.

A organización a cargo do Club Futevolei Vigo co apoio da Federación Española de Futevolei España, xunto ao Concello de Baiona, a súa Concellería de Deportes e a Deputación de Pontevedra. Os patrocinadores do evento, que son Celtamotor, Air-Hostess, Robingal, Costas & Pujal, Elice, Setec, KTR, Sport-Bar A Gramola, Vigotoner e Yeah! Activities; queren convidar ao público nacional e internacional a gozar do espectáculo nun ambiente deportivo, saudable, respectuoso co medio ambiente, que fomenta as relacións humanas, o servizo ao turismo e o Xogo limpo.