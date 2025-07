Andaina gastronómica en Arbo para descubrir a lamprea e o viño

Arbo acollerá o vindeiro domingo 10 de agosto a VII Andaina Popular da Lamprea Seca, unha actividade que combina sendeirismo, cultura e gastronomía dentro da programación da XXX Festa da Lamprea, que terá lugar os días 8, 9 e 10 de agosto.

A saída está prevista ás 9:00 horas dende a Carballeira de Turbela, un espazo natural que se converterá no punto de encontro e celebración da xornada.

A iniciativa, promovida polo Concello de Arbo, está dirixida á veciñanza e a visitantes, e ofrece unha oportunidade única para coñecer a historia, os produtos e a paisaxe desta emblemática vila pontevedresa.

O percorrido permitirá descubrir enclaves patrimoniais e degustar produtos tradicionais como a lamprea seca e o viño local.

Ademais do camiño, a organización preparou sorteos e música en vivo, buscando dinamizar a actividade e garantir unha experiencia enriquecedora para persoas de todas as idades e niveis de experiencia no sendeirismo. Ao remate da andaina, quen o desexe poderá permanecer na Carballeira de Turbela, onde continuarán as actividades culturais e musicais.

O alcalde de Arbo, Horacio Gil, salientou a importancia desta actividade: «Queremos mostrar a riqueza da nosa terra e das nosas tradicións cunha proposta participativa que invita a gozar do entorno e das raíces culturais».

Tamén destacou que se trata dunha acción que promove o turismo sostible e o orgullo polas costumes locais.

As persoas interesadas en participar poden inscribirse previamente nas oficinas do concello ou a través do correo electrónico vicentacerdeira@hotmail.es. Recoméndase levar calzado axeitado, protección solar e auga.

Esta andaina, que forma parte dun evento gastronómico de referencia en Galicia, pretende fortalecer os lazos culturais e fomentar o respecto polo medio, facendo de Arbo un exemplo de tradición, identidade e natureza compartida.