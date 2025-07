AFAGA despide o curso cunha tarde de convivencia

O Lar da Memoria Mª Teresa Miras Portugal, sede das actividades da Asociación de Familiares de persoas enfermas de alzhéimer e outras demencias (AFAGA), acolleu o acto de fin de curso das persoas participantes nos seus obradoiros de estimulación cognitiva.

O evento celebrouse nun ambiente de convivencia, no que tamén estiveron presentes persoas usuarias doutras iniciativas desenvolvidas pola entidade.

Durante o acto, as persoas participantes recibiron unha orla e un agasallo artesanal, elaborado por elas mesmas nos talleres que teñen lugar no propio edificio.

A xornada contou coa presenza da concelleira de Benestar Social, Selene González, e da alcaldesa, Loli Castiñeira, que quixeron sumarse á celebración e compartir un tempo coas persoas maiores que forman parte deste proxecto comunitario.

Na actualidade, o Lar da Memoria acolle diferentes programas impulsados por AFAGA. Entre eles, destacan os talleres de prevención «Cultiva a mente», nos que participan 45 persoas, as actividades de estimulación cognitiva dirixidas a 10 persoas con diagnóstico de alzhéimer ou outras demencias, e a actividade física «Coida o corpo», na que están implicadas 25 persoas.

Ademais das actividades específicas para persoas maiores, o centro promove accións de carácter interxeracional.

Nestes encontros, a cativada dos centros educativos da contorna participa en diferentes dinámicas compartidas coas persoas usuarias do Lar da Memoria, favorecendo así a relación entre xeracións e a integración social.

AFAGA continúa a desenvolver o seu labor no ámbito do acompañamento e apoio ás persoas con demencias e ás súas familias, promovendo espazos de encontro, estimulación e participación activa no entorno comunitario.