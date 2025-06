Redondela aposta pola música e cultura galega este verán

Durante o mes de xullo, Chapela vivirá tres xornadas dedicadas á música tradicional galega, nunha clara aposta do Concello pola cultura, a identidade e as tradicións do país. As actuacións terán lugar na Praza da Casa da Torre e na Alameda Rosalía, e contarán coa presenza de recoñecidos grupos e artistas galegos.

A primeira cita será o xoves 4 de xullo, ás 21.00 horas, coa actuación das Cantareiras de Brión na Praza da Casa da Torre. Este grupo feminino é coñecido pola súa capacidade de mesturar tradición e innovación, interpretando temas do repertorio popular galego con forza, frescura e autenticidade.

A segunda das citas, o 11 de xullo, tamén ás 21.00 horas, será un acto especial de homenaxe ao cantautor Suso Vaamonde, que terá lugar na Alameda Rosalía de Chapela. O evento contará coas actuacións de Os Carunchos, Tino Baz e Catro nun Zoco, recoñecidas formacións dentro da música de raíz galega. Esta homenaxe pretende lembrar e poñer en valor a figura dun dos grandes nomes da canción galega comprometida.

Suso Vaamonde (1945–2000) foi un dos cantautores máis importantes da Galicia do século XX, cunha traxectoria profundamente vencellada á loita pola lingua, a cultura e a dignidade do pobo galego. A homenaxe pretende recoñecer a súa achega á cultura galega e manter vivo o seu legado entre as novas xeracións.

A terceira cita terá lugar o 12 de xullo, tamén ás 21.00 horas, de novo na Praza da Casa da Torre, onde actuará o grupo Airiños do Mar de Teis, outro dos nomes senlleiros da música tradicional galega. A súa proposta mestura a forza do baile e a música popular cun coidado traballo de recuperación e posta en valor do patrimonio inmaterial.