O Rosal celebra o Orgullo con reflexión e cultura pola diversidade

O Rosal celebrou o Día Internacional do Orgullo con dúas xornadas de actividades centradas na diversidade, os afectos e a creación artística desde unha perspectiva LGTBIQ+.

O Concello, en colaboración co Proxecto VÍA, organizou esta semana unha programación aberta e gratuíta, pensada para toda a veciñanza.

A alcaldesa, Ánxela Fernández Callís, subliña que esta proposta busca «seguir loitando contra os prexuízos, continuar aprendendo, compartir experiencias e fortalecer o compromiso coa diversidade e o respecto polas persoas».

Os «Faladoiros no Xardín» volveron reunir voces do ámbito cultural e social para reflexionar sobre identidades, corpos e narrativas diversas. A primeira cita foi o mércores, cun coloquio sobre audiovisual e literatura galega contemporánea no que participaron Ánxela Lema París, Branca Trigo Cabaleiro e Pablo Rodríguez.

Tamén tivo lugar a proxección da serie Delirio Sketchs, cun coloquio posterior coa súa directora, Bea Saián, quen afondou no proceso creativo e na importancia de contar con historias diversas desde o humor crítico e a disidencia.

A programación continuou o xoves coa charla «Máis que un arco da vella», onde a investigadora e escritora Sara Uris abordou o Orgullo, a historia e a representación LGTBIQ+ na literatura e no cinema.

Todas as actividades forman parte do programa municipal Revolucionando mentes e contan con financiamento do Pacto de Estado do Ministerio de Igualdade.

Desde o Concello, insisten na necesidade de construír espazos seguros e respectuosos onde todas as persoas poidan vivir e expresarse con liberdade.