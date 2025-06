O Porriño conmemora hoxe o Día do Orgullo LBGTIQ+

O alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, deu a coñecer este martes a programación do Día do Porriño Orgulloso 2025, que se celebrará hoxe no Paseo do Louro, coincidindo co Día Internacional do Orgullo LGTBI+.

A xornada festiva traduce a conmemoración en celebración, e incluirá unha ampla oferta de actividades pensadas para todos os públicos, que abarcan desde a animación a ta un concerto de Baiuca.

De 16:30 a 20:30 horas haberá inchables de auga e de salto para a cativada, así como obradoiros de tatuaxes temporais e pintacaras. Tamén actuará o Mago Marco ao longo da tarde.

O escenario do Paseo do Louro acollerá concertos desde as 16:00 ata a madrugada.

Participarán artistas como Acoustic, Law, Iker Faure’s Band, Sheila Patricia, As Drags e Orballo Cultural. O momento álxido da noite chegará ás 23:00 coa actuación de Baiuca, que ofrecerá un espectáculo audiovisual.

Outro dos puntos fortes será a Gala Drag Queen, conducida por Marlen Soto e Khrystal De Luxe, coa actuación estelar de Marisa Prisa. A festa completarase con foodtrucks, postos de segunda man, protectoras de animais e máis actividades.

«O Porriño é unha vila orgullosa, aberta, diversa e comprometida coa igualdade real e efectiva», sinalou o alcalde, quen animou á participación cidadá nesta celebración inclusiva.