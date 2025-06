O Colexio Lar, campión no certame STEMbach

O Colexio Lar de Mos acadou o primeiro posto no certame galego STEMbach grazas ao traballo dun grupo de alumnas que presentaron un proxecto de investigación sobre neuronas. As estudantes foron seleccionadas entre os dez mellores equipos de Galicia para participar na fase final, celebrada este xoves na Cidade da Cultura de Santiago de Compostela.

STEMBach

O STEMbach, ou Bacharelato de excelencia en Ciencia e Tecnoloxía, é unha materia extracurricular pensada para o alumnado de todas as modalidades e integrada na Estratexia Galega para a Educación Dixital. A súa finalidade é fomentar as vocacións científicas e tecnolóxicas desde idades temperás e conectar o ensino secundario co ámbito universitario.

No Colexio Lar, esta materia ten carácter voluntario e está coordinada polo profesor Miguel Paz. Nesta edición, o grupo participante desenvolveu un proxecto de investigación en colaboración coa Facultade de Bioloxía da Universidade de Vigo, institución á que representaron na fase final do certame. O xurado, composto por representantes de diferentes universidades galegas, recoñeceu a calidade e rigor do seu traballo outorgándolles o primeiro premio.

Como recompensa, o equipo terá a oportunidade de asistir a unha feira científica internacional, previsiblemente en Bruxelas.

O director do centro, Rodrigo Salgado, salientou que este éxito «reflicte o compromiso e talento das alumnas», así como «o valor que teñen este tipo de iniciativas que fomentan a vocación científica desde idades temperás».

Colexio Lar

Tamén puxo en valor que o Colexio Lar foi o único centro privado entre os finalistas de toda Galicia, conseguindo finalmente a vitoria.

Esta distinción supón un recoñecemento tanto ao esforzo do alumnado como ao labor docente e á colaboración co ámbito universitario, consolidando o Colexio Lar como referente na promoción da excelencia académica e da investigación científica no eido educativo galego.

Os centros educativos afírmanse así como eixos fundamentais na promoción do pensamento crítico, a investigación e a innovación.

O éxito acadado polas alumnas do Colexio Lar demostra que o talento e a motivación do estudantado galego pode destacar en ámbitos científicos de alto nivel, tanto a nivel autonómico como internacional.