O alumnado de Baiona conquista as PAU

O Instituto de Educación Secundaria Primeiro de Marzo de Baiona obtivo a media de notas máis alta de toda a provincia de Pontevedra nas Probas de Acceso a Universidade 2025.

Do mesmo xeito, sitúanse no terceiro posto de toda a comunidade galega obtendo de media un 7,21.

O centro de ensinaza obrigatoria e bacharelato, situado na rúa Virxe da Rocha, consolídase como un dos mellores centros educativos da comunidade autónoma galega tras este logro.

Tal e como sinalan dende o Concello de Baiona, «é preciso resaltar o gran traballo realizado tanto polo equipo docente como polo alumnado para lograr que este resultado destaque de entre todos os institutos de Galicia, e é obtido tras un gran esforzo pola súa banda».

En palabras do alcalde, Jesús Vázquez Almuíña, que se mostraba orgulloso de tal nota “é moi gratificante ver como os alumnos que reciben a súa formación nun instituto da nosa vila conseguen tan excelentes resultados, e esperamos que este sexa o inicio dunha brillante carreira académica que lles abra as portas do mundo laboral».