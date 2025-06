Música e enogastronomía, as grandes protagonistas do verán

O Concello de Salvaterra de Miño vén de presentar un adianto do que será a súa programación para o Verán Cultural 2025, cunha proposta para as fins de semana de agosto de actividade cultural, música ao aire libre e tradicións populares que converterán a vila nun punto de encontro no sur da provincia de Pontevedra.

A programación dará comezo o sábado 2 de agosto con O Son da Muralla, un evento de música electrónica en directo que se celebrará no recinto amurallado de Salvaterra. A cita, que suma unha boa acollida ao longo de todas as edicións, contará con actuacións de artistas locais e galegos.

A seguinte proposta chegará o sábado 9 de agosto coa festa temática «Imos de Guateque», que fará regresar a todos os asistentes aos anos 60, 70 e 80 cunha ambientación retro, música da época e espazo para a gastronomía e o baile. Dende o goberno local animan á veciñanza a participar con vestiario da época, co fin de recuperar a esencia dos antigos guateques nun formato actual e interxeracional.

Como colofón a un mes cargado de actividades, Salvaterra celebrará os días 29, 30 e 31 de agosto a LXVI Festa do Viño do Condado do Tea, un dos eventos máis recoñecidos da comarca. A festa conta con décadas de historia e combina a degustación de viños da D.O. Rías Baixas, gastronomía, música en directo e actividades para todos os públicos.

Dende o goberno local destacan que esta programación busca «dinamizar a vida cultural do municipio así como atraer visitantes». Ademais, recordan que a entrada aos eventos é gratuita e ao aire libre, co fin de ofrecer unha oferta cultural de proximidade, accesible e integradora.

Carlos Núñez

Antes de dar comezo ao mes de agosto, o gaiteiro e flautista galego, Carlos Núñez ofrecerá un concerto na Praza do Castelo dentro da súa xira «Lugares Máxicos», tras o éxito acadado na edición do ano pasado.

O evento terá lugar o sábado 26 de xullo e dará comezo ás 20:00 horas.

Neste caso, o acceso será de pago e as entradas están á venda na páxina web oficial do artista a un prezo de 21,50 euros.