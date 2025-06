Un técnico de Tomiño presta a súa asistencia en Guinea-Bissau

Un técnico municipal de Tomiño e unha técnica lucense veñen de ofrecer asistencia técnica en Guinea-Bissau, concretamente na rexión de Cacheu. A iniciativa enmárcase no programa ‘Especialistas en Cooperar’ impulsado polo Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.

Xoán Amós, axente de desenvolvemento local no Concello de Tomiño e Teresa Vila, técnica de fondos europeos no Concello de Lugo, prestaron a súa experiencia en cooperación técnica no país africano, onde pasaron preto dun mes intercambiando coñecementos en materia de finanzas municipais.

A finalidade da estancia era elaborar unha primeira diagnose das eivas que presenta o sistema de cobranza. A través desta análise, elaborarase un programa a catro anos financiado pola Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), a través da Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad.

Segundo informan, o país lusófono non conta polo de agora con municipios formalmente constituídos, senón que as rexións estrutúranse en sectores administrativos que precisan fortalecer a súa capacidade de xestión, para promover así unha gobernanza democrática e transparente.

Neste senso, os especialistas procedentes de Galicia reuníronse con persoal tanto do goberno rexional como de distintos sectores e institucións, propoñendo de forma conxunta ferramentas que facilitaran os ingresos, e que ao mesmo tempo, redunden no benestar da poboación a través de políticas e de servizos públicos.

Á súa chegada a España, os técnicos foron recibidos nun acto institucional no Concello de Tomiño.

Alí, a rexedora tomiñense, Sandra González e o alcalde de Nigrán e presidente do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, Juan González, puxeron en valor a colaboración dos proefsionais tras o seu desplazamento ao continente africano co fin de apoiar o proceso de descentralización administrativa a través da mellora na recadación de impostos e taxas locais.

Ao tempo, durante o acto tamén puideron supervisar os diferentes proxectos impulsados polo Fondo Galego en materia de abastecemento de auga, saúde e educación.

A maiores, tras o acto, no que tamén estiveron presentes diversos edís do Concello de Tomiño, o traballador e a traballadora municipais participaron na xornada de avaliación do programa ‘Especialistas en Cooperar’, da que tras as súas propias experiencias e vivenzas obtiveron aprendizaxes que compartiron con todos os alí presentes.

O programa promovido polo Fondo Galego está dirixido a persoal de concellos, deputacións e mancomunidades de Galicia que desexen prestar asistencia técnica e asesoramento aos parceiros na materia que soliciten.

O programa ten unha duración de entre dúas e catro semanas e busca achegar formación adecuada e respostas profesionais co fin de reforzar as capacidades das administracións públicas e asociacións das sociedades máis desfavorecida ao tempo que se favorece un intercambio de experiencias para as e os técnicos que viaxan