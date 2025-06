A música coral enche O Rosal nun novo «Ecos do Verán»

O Concello do Rosal quenta as voces para acoller a undécima edición do concerto coral «Ecos do Verán».

A iniciativa, organizadoa pola asociación rosaleira ‘Ecos do Folón de Fornelos’ cumple once anos escollendo a época estival para achegar a música coral a todos os públicos «cun espectáculo único».

O evento terá lugar hoxe mesmo, sábado 14 de xuño ás 20:30 horas na Igrexa de Santa Mariña.

A entrada é de balde e aberta ao público e durante o concerto a grande protagonista será a música da coral rosaleira acompañada pola Coral Fogar de Breogán de Lira, en Salvaterra de Miño e da Coral Polifónica San Javier de Oviedo, chegada dende Asturias.

A Coral Polifónica ‘Ecos do Folón’ naceu no ano 2008 no marco dunha actividade social e que pouco a pouco comezou a profesionalizarse ata que no ano 2012 fundou a súa propia asociación músico-cultural.

Dos dezasete compoñentes iniciais, a coral foi medrando ata chegar ás súas actuais trinta voces mixtas, «todas elas persoas de grande afección polo canto pero sen coñecementos musicais, polo que ten un mérito máis grande aínda se cabe» aseguran dende a propia organización.

Actualmente, o grupo encóntrase inscrito nos círculos culturais da Deputación de Pontevedra e na Federación Coral Galega, o que os leva a actuar en innumerables lugares tanto de dentro como de fora de Galicia.

A Coral Polifónica ‘Ecos do Val’ está dirixida polo mestre e compositor Jorge Fernández González, quen asegura que esta noite a coral «sorprenderá ao público» cun repertorio que incluirá temas como ‘Salió de Jamaica’, de Ricardo Lafuente con arranxos de Ángel Viro; ‘Una lágrima’ de Francisoc Antonio Rey Rivero; ‘Yo no sé como quererte’, con música de Alsitio Fernández, letra de Jesús Fernández Dobarroe adaptación coral do propio director, Jorge Fernández; ‘Las espigadoras’, de Jacinto Guerrero e ‘Eu teño un canciño’, unha canción popular con arranxos do director.

Pola súa banda, a Coral Fogar de Breogán de Lira ten un tempo de vida máis curto, «máis unha grande experiencia subíndose a variados escenarios».

O grupo está composto por máis de trinta voces e dirixida por David González Sobrino, e neste festival ‘Ecos do Verán’ interpretarán pezas como ‘Unha noite na eira do trigo’, ‘Enamorada del mar’, ‘Grandola Vila Morena’, ‘O voso galo comadre’ ou un popurrí de música galega.

Por último, a Coral Polifónica san Javier de Oviedo nace no ano 2011 para levar o seu amplo repertorio a escenarios rexionais, nacionais e mesmo internacionais.

O grupo coral está dirixido por José Miguel Lamalfa e no día de hoxe interpretarán ‘Ni eres alta ni eres baja’, ‘Mocina, dame un besín’, ‘Axuntábense’, ‘Canteros de Covadonga’ e ‘El carbayón’.

Cultura e convivencia

A alcaldesa do Rosal, Ánxela Fernández Callís aseguraba que este será «un concerto único no que as diferentes corais sorprenderán ao público co seu variado repertorio» no que incluirán dende temas tradicionais, habaneiras ou rancheiras ata valses, voleros ou música de zarzuela.

«Este concerto enche cada ano o noso concello de cultura e conviencia» aseguraba a rexedora local.

Eventos como os que organiza anualmente a Coral ‘Ecos do Folón’ serven para «reivindicar o poder transformador da cultura e para dar visibilidade ao traballo incansable das corais que realizan día tras día» salientaba unha vez máis Fernández Callís.