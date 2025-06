Covelo continuará o Plan de Formación para o Emprego tras o verán

O Concello de Covelo vén de pechar a primeira fase do IX Plan Municipal de Formación para o Emprego, unha iniciativa estratexia orientada a mellorar a empregabilidade e facilitar a inserción laboral das persoas desempregadas do municipio.

Así, desenvolvéronse con éxito seis accións formativas en ámbitos laborais moi diversos.

A segunda fase do plan continuará despois do verán, incorporandonovas accións formativas adaptadas ás necesidades detectada, e tal e como aseguran dende o goberno local «sempre co obxectivo de mellorar a cualificación profesional, crear oportunidades e promover un emprego de calidade, especialmente para as persoas en situación de desemprego».