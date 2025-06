Campamentos e actividades para favorecer a conciliación en Covelo

Covelo porá en marcha dúas actividades educativas e lúdicas destinadas á cativada e xuventude do municipio. Trátase da VIII Edición do Campus Multideporte e a Escola de Verán 2025, dúas iniciativas nas que se combinará a aprendizaxe co deporte á vez que se favorece a conciliación familiar.

O Campus Multideporte terá lugar do 23 ao 30 de xuño en horario de 10:00 horas a 14:00 horas e está dirixido a nenos e nenas de entre 6 e 15 anos. A actividade conta cun máximo de vinte e sete prazas e inclúe propostas deportivas variadas como fútbol, baloncesto, tenis e incluso un bautismo de barranquismo.

A metodoloxía do campamento será lúdica, participativa e inclusiva e ten como obxectivo promover o traballo en equipo e a diversión durante a tempada de vacacións.

Por outra banda, a Escola de Verán desenvolverase durante todo o mes de xullo e na primeira semana do mes de setembro, antes do inicio do novo curso académico.

O horario desta actividade será de 9:00 horas e 14:00h horas , con opción de ser ampliado co servizo de conciliación de 8:00 horas a 15:00 horas.

A actividade está dirixida a cativos dos 3 aos 13 anos, cun máximo de trinta e dúas prazas. Entre as propostas haberá obradoiros creativos, actividades ambientais, deportivas e culturais, así como accións de sensibilización de igualdade entre homes e mulleres.