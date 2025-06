As comarcas xa teñen o arrecendo do Corpus

É tempo de flores e de Corpus. Galicia comeza a preparar as súas mellores galas para converter as rúas en tapices xigantes de cores e aromas e enchelas de sabedoría popular. Esta celebración, acollida por relixiosos e non relixiosos, adquire unha dimensión única nestas terras galegas gracias ás tradicionais alfombras florais, obras de arte efémeras que atavían rúas e prazas.

Numerosos son os lugares onde se mantén viva esta tradición ao longo de todo o territorio da comunidade galega. En vilas como Bueu, Poio, O Porriño ou as parroquias pontevedresas de Campolongo e Cerpezóns, a comunidade vólcase por manter viva esta manifestación artística que mestura o sagrado co popular.

Máis alá do seu marcado carácter relixioso, o Corpus Christi en Galicia é tamén unha forma de expresar identidade, cohesión veciñal e a transmisión dunha cultura de xeración en xeración. O Corpus non entende de xéneros nin idades, nenos e nenas, mozos e mozas e persoas adultas de maior ou menor idade colaboran, cóbado con cóbado, durante todo o proceso. Recollendo flores, pintando as liñas ou durante a montaxe dos tapices; xuntos crean un sentimento de pertenza que trascende máis alá do feito litúrxico.

En tempos de cambios, novas tecnoloxías e nun mundo marcado pola individualidade, o Corpus galego mantense como símbolo de resistencia cultural e espiritual. Cada alfombra, por breve que sexa o tempo da súa existencia, deixa unha pegada inquebrantable en quen a crea e en quen a contempla e a valora.

Entre todas as vilas que celebran esta festividade, hai unha que destaca especialmente. A principal razón, por ser a única declarada como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Por suposto, falamos de Ponteareas, que recibiu este recoñecemento no ano 2009, outorgado polo Goberno de España, concretamente a través da Secretaría de Estado de Turismo, dependente do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.

Para a súa declaración, o organismo tivo en conta a súa antigüedade, a continuidade no tempo, o arraigo, a participación cidadá, a orixinalidade e diversidade dos actos así como as accións promocionais ao efecto.

Ademais, e de forma máis recente, a festa do Corpus Christi da vila do Tea tamén conta coa declaración do BIC, Ben de Interese Cultural na categoría de Inmaterial; recoñecemento outorgado por parte da Xunta de Galicia o pasado ano 2024.

Deste xeito, Ponteareas comeza a contar os días para que as súas rúas volten a transformarse nun espectáculo efémero, cheo de vida e deslumbrante: auténticas alfombras florais creadas pétalo a pétalo polas mans dos seus veciños e veciñas.

Mentres miles de turistas marcan a data no calendario e a vila se prepara para acoller unha das súas celebracións máis emblemáticas, nos portais e baixos de moitas casas xa se respira outro ambiente: o do traballo silencioso, a tradición compartida e a visión de centos de mans traballando nun só obxectivo.

Dende hai semanas, grupos de veciños e veciñas clasifican flores, prepreparan deseños e organizan quendas coa mesma ilusión que a dun neno cando vai de excursión.

Porque o Corpus Christi de Ponteareas non se improvisa; o Corpus Christi hérdase, vívese, e sobretodo, compártese.

A festividade do Corpus Christi de Ponteareas vivirase no seu máximo explendor a vindeira fin de semana.

O sábado 21 de xuño, a partires das 18:00 horas cada portal sairá ao seu tramo de rúa para proceder á confección das alfombras florais. Meses e meses de preparación que por fin chegan ao seu fin para por en marcha todas as engranaxes posibles e poder realizar o seu mellor traballo.

Acompañados de música, ambiente festivo e rodeados por miles de persoas que se achegan a contemplar a realización destas obras de arte efémeras, os e as alfombristas traballan incansablemente durante toda a noite ata chegar ao momento chave: a procesión.

A procesión do Corpus Christi dará comezo ás 12:30 horas do domingo 22 de xuño e irá acompañada da Banda de Cornetas y Tambores de Coronación de Espinas de Córdoma.

E será nese preciso instante, cando comece de novo a conta atrás agardando pola festividade do vindeiro ano 2026.

«Sabores do Corpus»

A hostalaría de Ponteareas tamén se prepara para dar o pistoletazo de saída ás festas do Corpus Christi participando na primeira edición de ‘Sabores do Corpus’, unha ruta de tapas e pestiscos polos establecementos da vila, organizada dende o Concello de Ponteareas co fin de «potenciar a hostalaría local».

A fin de semana previa á gran festividade, os locais ofrecen, a un prezo de 1,5 euros, unha tapa ou petisco dos que garanten ser «pequenos bocados cheos de sabor e con alta calidade».

Así, durante a xornada deste pasado venres, e hoxe sábado, os establecementos ofertarán estes pequenos pratos dende as 19:00horas ao prezo acordado.

Os locais de hostalaría participantes nesta primeira ruta de petiscos son: A Tenda, A Triga, Chiquitita, D’Peyo, El Puchero, Mama Fina, Montadito, Papelón con Limón, O Tunel, Rincón del Café, Romi, El Troll, Don Kebab, Xirope e Luna Flor.

Dende o goberno local aseguran que «o prezo simbólico de 1,50 euros acordouse coa finalidade de facilitar o acceso a todas as persoas e a todas as familias que desexen participar na ruta» e a intención é achegar o sabor local a toda a cidadanía e animar á xente a sair ás rúas.