Verán deportivo en Chapela para a cativada

Ata o domingo 1 de xullo, Redondela será sede do Campionato de España de Clubs de Base de fútbol sala. O pavillón municipal de Chapela, acollerá os partidos da categoría Sub10 masculina.

A alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, presentou esta fase previa xunto ao concelleiro de Deportes, Iván Valles, o presidente do Comité Galego de FS, Julio Mougán, ademais de Fernando Rolland e Iván Sobrado, presidente e adestrador do IES Coruxo FS. As diferentes fases finais terán lugar os días 14 e 15 de xuño en sedes por determinar.

Para Rivas é unha boa oportunidade para que os clubs que chegan desde Madrid, Valencia e Murcia poidan coñecer todos os atractivos deste municipio e a enseada de San Simón, «que é a xoia da Ría de Vigo».