Tui segue no Consello Autonómico de Infancia e Adolescencia

O Concello de Tui mantén a súa presenza no Consello Autonómico de Infancia e Adolescencia (CAIA), asegurando que a voz da mocidade da vila continue a ser escoitada a nivel galego.

A nova representante de Tui neste espazo de participación será Eva, membro do grupo local «ParTUIcipando», quen tomará o relevo de Adela, que ocupou este posto ata o momento.

O CAIA é un órgano de participación creado pola Xunta de Galicia co obxectivo de promover a implicación da infancia e adolescencia nas decisións que lles afectan, tanto directa como indirectamente, a nivel autonómico.

Este órgano está composto por 30 rapazas e rapaces de diversos concellos galegos que contan con estruturas de participación infantil e xuvenil, así como por representantes de entidades que traballan na defensa dos dereitos da infancia e no sistema de protección galego.

A pasada semana, durante a súa última reunión, as e os integrantes do CAIA tiveron a oportunidade de conversar con Jacobo Rey, director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, e Belia Méndez, subdirectora xeral de Plans e Programas da Secretaría Xeral para o Deporte. Neste encontro, abordaron cuestións relacionadas coa participación da infancia no ámbito deportivo, en particular, iniciativas para fomentar a súa implicación activa neste sector.

Jacobo Rey valorou positivamente o traballo do Consello e reafirmou o compromiso da Xunta de Galicia de seguir escoitando a mocidade, lembrando que a participación activa das e dos rapaces é fundamental para a construción dunha sociedade máis inclusiva e xusta. O director tamén deu a benvida ás novas incorporacións do grupo, entre as que se atopa Eva.

Dende o Concello de Tui, a concelleira de Cultura, Ensino e Mocidade, Sonsoles Vicente, puxo en valor o labor desenvolvido polo grupo «ParTUIcipando», que xestiona a mocidade tudense no ámbito local. «É un orgullo que unha das nosas rapazas poida representar a Tui neste foro tan importante. O seu traballo é fundamental para que as voces da mocidade de Tui sexan escoitadas en toda Galicia», afirmou a concelleira.

Ademais, Vicente subliñou que, dende o Concello, continúase a traballar para lograr que Tui sexa recoñecida pola UNESCO como Cidade Amiga da Infancia. Este recoñecemento internacional destacaría o compromiso de Tui cos dereitos das crianzas e a mocidade e con espazos de participación activa como o CAIA.

O Consello Autonómico de Infancia e Adolescencia, con sede na Xunta de Galicia, é un referente para a participación activa das nenas, nenos e adolescentes no deseño de políticas públicas. Con membros de todo o territorio galego, este organismo contribúe á visibilización das necesidades e intereses da mocidade nas esferas de decisión autonómicas.