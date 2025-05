Teáns-Oleiros únese ao Carné Xove

O Espazo Termal de Teáns-Oleiros, o primeiro espazo lúdico termal de Galicia, anuncia a súa adhesión ao programa Carné Xove da Xunta de Galicia, unha iniciativa que busca promover o benestar e a saúde entre a xuventude. A partir de agora, a mocidade de entre 12 e 30 anos poderá acceder ás instalacións por só 2 euros.

A Directora Xeral de Xuventude, Lara Meneses, e a Alcaldesa de Salvaterra de Miño, Marta Valcárcel, asinaron así un convenio que permite incluir ó espazo termal dentros lugares con desconto para a mocidade.

Co carné xove, as persoas usuarias poden acceder a descontos en múltiples entidades e establecementos en Galicia, no resto das comunidades e nos preto de 40 países adheridos ao programa Carné Xove Europeo.

O Espazo Termal ofrece un entorno único onde os visitantes poden desfrutar das propiedades terapéuticas das augas termais, coñecidas polos seus beneficios para a saúde, como a mellora da circulación, o alivio de dores musculares e a promoción do benestar xeral.

A iniciativa busca atraer a máis xente nova ó espazo, promovendo un estilo de vida saudable e consciente do coidado do corpo e a mente. Ademais, reforza o compromiso do Espazo Termal de Teáns-Oleiros coa promoción da saúde pública e o turismo de benestar en Galicia.