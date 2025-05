Salceda celebra a VIII Mostra de Maios

Salceda de Caselas celebrou este mes a VIII Mostra de Maios, unha das festividades máis representativas da cultura galega, que honra o ciclo da natureza e o inicio da primavera.

O evento, que coincide co Día das Letras Galegas, amosou a forza da tradición e a implicación da comunidade local na creación de maios, realizados principalmente con flores e plantas autóctonas como o fiuncho, a xesta ou os carrabouxos.

Na Praza do Concello, a veciñanza puido admirar oito maios de diferentes tamaños e estilos, elaborados por diversos colectivos sociais de Salceda.

Entre os colectivos que participaron na elaboración atópanse a Asociación Veciñal San Tomé de Parderrubias, a Asociación de Persoas Xubiladas e Pensionistas, o Taller de Memoria e Tempo Libre Cáritas Interparroquial do Val do Caselas, e o Grupo de Gaitas Carballeira da Picoña, que se encargou de todo o proceso de montaxe e decoración do Maio na propia praza.

O ámbito educativo tamén tivo un protagonismo destacado nesta edición. O IES Pedras Rubias, a Galiña Azul, e o alumnado da Escola Infantil Xoaniña en colaboración con Afaga, participaron na creación de varios dos maios, fortalecendo o vínculo entre as tradicións populares e as novas xeracións.

A Mostra de Maios en Salceda non só é unha mostra de arte floral, senón tamén unha maneira de celebrar a identidade e a cultura galega, unindo ás persoas e ás diferentes entidades da localidade nun acto común que simboliza a chegada do bo tempo e a renovación da natureza tras o longo inverno.