O vehículo VIDOC da Policía visita Tomiño na súa xira pola provincia

O novo Vehículo Integral de Documentación (VIDOC) da Policía Nacional, adscrito á Comisaría de Vigo-Redondela, percorreu as diferentes localidades do sur da provincia. A pasada semana, foi a quenda de Tomiño, última parada desta primeira xira pola comarca.

O vehículo, que xa pasara por outros 10 concellos, estivo instalado na praza do Seixo, onde tramitou 24 DNI e un pasaporte. Esta unidade móbil realiza unha media de 25 expedicións diarias, cun tempo estimado de 10 minutos por trámite. A cidadanía marcha do lugar coa documentación na man.

Durante a visita a Tomiño, o comisario xefe da Comisaría de Policía Nacional de Vigo-Redondela, Ramiro José Gómez García, foi recibido pola alcaldesa, Sandra González Álvarez. Ambas autoridades compartiron impresións coas persoas usuarias e presenciaron a tramitación dos documentos.

Entre as primeiras persoas en seren atendidas estivo Santiago, un neno tomiñés de só 13 meses, acompañado polos seus pais María e Javier, quen obtivo por primeira vez o DNI e o pasaporte. Pouco despois, Claudia, de 6 anos, renovaba o seu DNI acompañada da súa nai, Lucía. O momento foi inmortalizado pola alcaldesa, o comisario e a secretaria xeral da comisaría.

As citas para este servizo son xestionadas polos propios concellos, e cómpre lembrar que o VIDOC tamén permite actualizar os certificados dixitais do DNI grazas ao seu punto portátil de actualización do DNIe.