O Rosal consolida o seu mercado de segunda man

Nun mundo onde a industria téxtil é unha das máis contaminantes, O Rosal traballa por darlle a volta á etiqueta e consolida o seu Rula Roupa como un referente de innovación e compromiso ambiental.

A segunda edición deste mercado de roupa e complementos de segunda man foi un auténtico éxito de participación, convertendo a Praza do Calvario nun fervedoiro de xente nunha xornada que combinou sustentabilidade, gastronomía e diversión para toda a familia.

Durante toda a xornada, o público ateigou a praza non só para desfrutar dos 22 postos de produtos de segunda man, senón tamén para participar nas múltiples actividades organizadas arredor do mercado: dende a sesión vermú con No All Kansas, ata o obradoiro de monicreques con calcetíns e o espectáculo infantil de Tarabela Creativa, que fixeron as delicias da cativada.

A alcaldesa do Rosal, Ánxela Fernández Callís, destacou a importancia deste tipo de iniciativas para o futuro do municipio. «Con Rula Roupa Rosal estamos creando algo máis que un mercado, estamos fomentando a cultura da reutilización, o consumo responsable e o encontro entre xeracións», destacou a rexedora, que agradeceu o seu gran traballo a todas as persoas e entidades que fixeron posible a xornada.

Pola súa banda, o concelleiro de Comercio, Alejandro González, subliñou o valor engadido deste evento, «un día para desfrutar e reflexionar. Conseguimos que a moda sostible e a economía circular sexa atractiva, dinámica e aberta a todos os públicos. O Rosal segue a apostar por un modelo de comercio con conciencia».