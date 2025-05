O Porriño estará na «Stonegal 2025»

O Concello do Porriño deu a coñecer a súa proposta para a edición de 2025 da feira internacional Stonegal, que se celebrará en Vigo do 3 ao 5 de xuño.

A presentación tivo lugar na canteira de Atios, cun acto que contou coa presenza de representantes institucionais, empresarios e profesionais do sector da pedra natural. A participación do municipio na feira vén da man dunha colaboración estratéxica co Clúster do Granito e a propia Stonegal, co obxectivo de reforzar a visibilidade do Porriño como referente neste sector.

O alcalde, Alejandro Lorenzo, destacou que a súa implicación na feira é unha oportunidade para poñer en valor a industria local: «O Porriño ten unha tradición vinculada á pedra, cun sector innovador e con gran proxección internacional. A nosa participación na Stonegal reflicte a forza e potencial das nosas empresas», afirmou.

Para facilitar a participación das empresas locais, o Concello ofrecerá un stand institucional compartido e gratuíto. Este espazo ten como finalidade mostrar a unidade e a capacidade produtiva do municipio, xuntando a forza das empresas porriñesas nun evento de gran calado no mundo da pedra natural.

Ademais da participación na feira, o Concello organiza a Stone Gala o 4 de xuño, unha velada exclusiva que terá lugar nunha canteira do municipio. Neste evento, entregarase o Premio Antonio Palacios de Arquitectura e Pedra, un galardón creado en homenaxe ao arquitecto porriñés.

A gala servirá tamén para celebrar a relevancia do granito galego e a súa importancia como material innovador e sostible.

Esta colaboración estreita entre institucións e empresas subliña a importancia do sector da pedra natural como motor económico e cultural para Galicia.