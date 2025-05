O legado de Reveriano Soutullo xa forma parte do Museo Municipal

O Museo de Ponteareas acolle desde este mes o despacho do Mestre Reveriano Soutullo, doado polo seu neto, Reveriano Soutullo Burcet, nun xesto que a alcaldesa Nava Castro cualificou de «infinita xenerosidade».

O escritorio, onde o recoñecido compositor pasou longas horas de traballo, foi entregado nun acto emotivo que tamén contou coa presentación do libro Reveriano Soutullo. Vivir entre corcheas, escrito pola súa neta María Rosa Arija, con revisión de Manrique Fernández, dentro da colección «Creadores Ponteareáns».

Durante o evento, a familia agradeceu o apoio do Concello e das agrupacións musicais que manteñen viva a obra de Soutullo. A alcaldesa anunciou tamén o compromiso do deputado de Cultura, Jorge Cubela, para editar a tese doutoral de Alejo Amoedo.

O acto celebrouse no renovado Museo de Ponteareas, que reabre con novos espazos e contidos, incluíndo paneis sobre o patrimonio arqueolóxico, o ciclismo, as alfombras florais do Corpus e os despachos de Soutullo e Fermín Bouza Brey.