Nigrán opta ao premio nacional «Arquitectura 2025»

O Concello de Nigrán opta ao prestixioso premio nacional «Arquitectura 2025» promovido polo Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSAE) e COMPAC, co proxecto de rehabilitación do muíño de Porto do Molle.

Un total de 11 obras galegas foron seleccionadas polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) de entre as 32 propostas recibidas, tal e como anunciaron en rolda de prensa. O resultado coñecerase o vindeiro 3 de xullo.

Situado en pleno parque empresarial ao carón do río Muíños e en estado ruinoso desde había máis de 30 anos, esta infraestrutura volveu funcionar desde o ano pasado con fins didácticos.

O proxecto correu a cargo do estudo vigués Gándara#Pons, gañadores do premio COAG de Galicia á mellor edificación dos anos 2021-2022 pola Biblioteca Municipal de Nigrán.

«É un orgullo contar con esta infraestrutura e que, ademais, os propios profesionais recoñezan o cariño coa que foi rehabilitada», considera o alcalde, Juan González.

Entre os outros proxectos seleccionados están a Casa Mallou, en Santiago de Compostela; o Centro Cultural Forges, na Fonsagrada; a rehabilitación Fondodevila, en Parada de Sil; o Pazo de Martelo, en Rianxo; o Xardín de Panchés (A casa das silvas), en Panchés (Carnota); a Cabane 7L, en Roma (Italia); o Ascensor «HALO», en Vigo; a Praza do Pombal, en Carballo; o Carreiro do Rollo, en Salceda; e o proxecto de divulgación «VAD 11. Os Arquivos».