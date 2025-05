Nigrán irmándase co municipio do Tarrafal

O Concello de Nigrán xa é oficialmente irmán do municipio africano de Tarrafal, no arquipélago de Cabo Verde. O alcalde, Juan González, cumpre así co compromiso adquirido co seu homólogo, José dos Reis, durante a súa visita a Nigrán o pasado marzo, cando estivo acompañado do seu edil, Osvaldo Chantre, nunha viaxe por diferentes municipios de Galicia impulsada polo Fondo Galego para que coñecesen diversas iniciativas de desenvolvemento local. Pola súa banda, González xa coñecera no ano 2024 este municipio en calidade de presidente do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, entidade que colabora con este arquipélago e que, actualmente, está a levar a cabo diversos proxectos en Tarrafal.

O irmandamento aprobado onte ven a materializar un vínculo entre ambas localidades que se xestou o pasado verán, cando Carla Pérez, xefa da brigada forestal municipal de Nigrán, participou no programa do Fondo Galego «Especialistas en Cooperar» para empregar as súas vacacións no lugar identificando as necesidades e potencialidades da zona como punto de partida para unha colaboración que está xa en marcha, acudindo de novo este mes para impartir formación. A raíz desta visita, o Concello de Nigrán cooperará posibilitando a adquisición dun motor de bombeo e placas solares para posibilitar que 24 familias cultiven alimentos nunha das zonas máis remotas de Tarrafal.

«O irmandamento o que busca é estreitar todavía máis uns vínculos que xa existen e que desexamos preservar, e que permita a ambas veciñanzas descubrir novas culturas e instruír sobre as realidades norte/sur. Estamos moi orgullosos de ser a primeira localidade de España en irmandarse con Tarrafal», engade o alcalde, Juan González.

Tarrafal está situado na illa de Santiago, a 70 km da capital, Praia. Ten unha poboación de 17.000 habitantes cun crecemento negativo nos últimos anos debido á forte emigración que sufre actualmente Cabo Verde. O índice de natalidade é de 4,5 fillos por muller, sendo o 30% da poboación crianzas de 0 a 14 anos e a taxa de ocupación é do 51,5%.