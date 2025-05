Jacinto Lara expón «Borders» en Tui ata o próximo 15 de xuño

A semana pasada a Sala Municipal de Exposicións do Concello de Tui acolleu a presentación do catálogo da exposición «Borders» do artista cordobés Jacinto Lara. A mostra pode visitarse en Tui até o 15 de xuño.

Na presentación interviron o propio artista xunto a Federico Castro Morales, o presidente da Fundación MBM (Move be Moved), que editou o catálogo que agora se presenta.

Esta publicación titulada como a propia exposición «Borders» é, en palabras do artista, unha bitácora expresiva do tránsito artístico que acompaña a súa translación vital dende a súa Andalucía natal a Galicia, entre El Quiñón (Córdoba) e Alxén (Salvaterra de Miño), onde instalou o seu taller e vivenda en 2024.

A concelleira de Cultura, Sonsoles Vicente Solla, sinala que esta exposición recolle unha escolma de pinturas e esculturas, entre outras creacións do autor cordobés que ten agora o seu estudo en Alxén (Salvaterra de Miño).

Engade Sonsoles Vicente coma Jacinto Lara escolleu esta Sala de Exposicións tudense para ofrecer a súa primeira mostra en terras galegas, que agora coa edición deste catálogo adquire unha maior proxección e relevancia.

O Concello de Tui, en palabras da concelleira Sonsoles Vicente, agradece á Fundación MBM a súa colaboración con esta mostra de Jacinto Lara evidenciando o seu compromiso coa difusión da arte contemporánea.

Sonsoles Vicente congratúlase pola celebración en Tui desta exposición na que as formas xeométricas das súas imaxes crean formas suxestivas e emotivos espazos que reclaman a atención do espectador.

Jacinto Lara

Jacinto Lara nace en Fernán Núñez (Córdoba) e a súa contorna natural esperta nel o interese polas formas, as texturas e as cores propias do cultivo na campiña cordobesa.

A súa observación pronto se trasladará a unha pintura que trata de recoller esa riqueza paisaxística e cambiante.

Tras anos de formación ecléctica dentro e fóra de España, Jacinto Lara regresa a Córdoba onde é acollido pola comunidade artística da cidade, tendo así a oportunidade de enriquecerse co labor desenvolvido polos membros do Equipo 57, a ceramista Hisae Yanase e o escultor Manuel Cabelo. Ademais, compartirá experiencias e traballos cos artistas da súa xeración Juan Zafra, Hachim Cabrera, e poetas e escritores do Grupo Cántico, xunto aos que adquire unha perspectiva moito máis ecléctica, ampliando o seu rexistro creativo a novas disciplinas.

De forma paralela, a súa actividade artística estará encamiñada a dinamizar a vida cultural da cidade a través de cursos, charlas, montaxe e coordinación de exposicións.

O seu interese pola difusión da cultura e o desexo de que esta sexa alcanzable para todos, lévalle á cooperación en Nicaragua na Casa dos Tres Mundos (Selecta), co obxectivo de crear unha escola de arte.

O creador do «incomunirealismo»

A partir dos anos setenta, Jacinto Lara comezou a expoñer en distintas cidades de España e Europa, cunha obra que reflicte un estilo moi figurativo con tinguiduras surrealistas ao que el mesmo denominará como “»ncomunirealismo» (a non comunic ación da realidade convencional).

Nos anos oitenta, o seu interese desprázase cara aos campos de cor cunha plástica máis próxima ao expresionismo abstracto americano, sobre todo grazas ao artista granadino Guerrero.

Nos noventa, o seu estilo evoluciona cara á abstracción xeométrica e ao interese polos fractais. Isto unido á súa fascinación por Oriente e os haikulévano á realización das súas series sobre hiykus e fractais que hoxe seguen ecoando na súa produción.

Actualmente, logo dunha nutrida traxectoria e proba do seu eclecticismo, forman parte tamén do seu traballo as esculturas, as instalacións, a obra gráfica e a poesía.