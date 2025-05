Noa Covelo é unha actriz e creadora escénica de orixe pontareá que, no 2023, tras resultar beneficiaria das prestixiosas bolsas Fulbright, mudouse a Nova York para formarse como analista do movemento na escola Laban/Bartenieff. Esta semana estreou alí o seu espectáculo «Ritual da resignación: Todo o mundo ten a quen levarlle flores» no teatro Under Saint Marks. Falamos con ela sobre o seu retorno a Galicia e a súa experiencia como artista en Nova York.

«A cidade ofrece tanto que se che esquece que estás soa»

-Como foi a túa chegada aos EEUU?

Pois, cheguei en 2023, en agosto, coa bolsa Fulbright, para facer unha estancia dun ano. Vin en calidade de investigadora, e fixen o programa de Laban Bartenieff. Como me gustou moito a cidade e o que ofrece, quedei outro ano máis para probar a vida real de ser artista en Nova York. Agora xa me volvo, non sei se vou volver a Nova York.

-Estás satisfeita co que atopaches alí?

Aquí que hai producións incribles e moitísimo orzamento... E logo as que non, non teñen nada, e vese o teatro con moita calidade pero sen recursos, con menos recursos que en Galicia, mesmo. Os ensaios son carísimos e os teatros son moi caros.

-Foi moi difícil conseguir a bolsa Fulbright?

Tomei moitísimo tempo para escoller o que quería facer, porque hai moita oferta, sobre todo de mestrados, e ás veces é un pouco difícil escoller a escola. Levoume moitos meses entender desde a distancia o panorama estadounidense en canto a formación. Preparei o proxecto pensando moito desde que lugar e con que vinculación con Galicia. Creo que iso foi o que máis me sumou, pensar en como marchar a facer isto ía beneficiar a Galicia.

-E cal foi a túa conclusión, que pode aportar o sistema Laban a Galicia?

Non podo pensar ao grande. Eu sei que a min como artista cambioume moito, e síntome moi sólida e moi segura de min mesma, ou sexa, unha profesional moi diferente. Iso é o que son, e cando estea a traballar aí é o que vou dar tamén, ou sexa, simplemente máis profesional do que me fun.

-Xa tiñas interese en Laban ou desenvolvéchelo a partir da oportunidade de traballar nel?

Sempre me gustou moito, sentía que Laban nos estudos de interpretación está a contagotas, extráense só partes moi concretas para a interpretación, e eu tiña a intuición de que había moito máis.

-En que consiste ser analista do movemento?

O legado de Laban desde que faleceu, foise dispersando polo mundo. En Europa está a Trinity, que é un mestrado, pero Nova York e China son os unicos lugares onde existe máis purificado o seu marco teórico, combinado con Bartenieff, que é unha discípula que levou o seu traballo cara ao movemento térapeutico para a rehabilitación da polio. Ten moito nivel de detalle do movemento, pero desde o natural, non desde as capas que no teatro lle pomos. É moi amplo, o contido, e pódese aplicar a moitísimas cousas, xa desde o uso filosófico, a nivel ritmo escénico… É moi amplo, pero creo que se o reducise moitísimo diría arte somática, danza somática, análise do espazo e motiv, que é a escrita do movemento.

-Que é o que che interesa a ti desta técnica?

O artístico sempre. É verdade que me gustou moito descubrir a parte terapéutica, sobre todo enfocada ás bailarinas, pero sinto que a miña visión europea non me permite velo como un nicho de traballo, porque en Europa a conexión arte e saúde non a temos no imaxinario. Eu quérome dedicar á arte.

-Esta semana estreaches o teu solo no Broadway Off, poderías falarnos del?

É a versión en teatro do meu proxecto final para Laban, que era video danza. Decidín pasalo a teatro, todo este material, a historia e a mensaxe. Vai sobre o ciclo da sanación, de redescubrir que significa a sanación para min, se significa algo ou non. Eu quería abordar o tema do trauma, das feridas e de como iso te cambia. O que conto é esa viaxe de ter a ferida, a dor, e como esa dor te transforma e logo sanda; pero en realidade para min non ecoaba a sanación. Que é non sandarse? Quedar cun trauma e con esa transformación para sempre… E como se pode aceptar esa transformación e atopar a propia aceptación? Todo estaba desde un lugar bastante persoal e quería apoiarme narrativamente nalgunha personaxe, e pareceume interesante o mito de Antigona polo tema da cova, víao moi relacionado con todo o underground, co esencial tamén. É un proceso de achegarme a unha personaxe desde un lugar completamente diferente. É un espectáculo de movemento, é precisión corporal e vese moito o traballo da actriz, máis que unha técnica de danza 100%. Son eu soa en escena, utilizo un teclado midi con pads, e entón tamén se xera o son en directo en escena.

-Con que versión de Antígona traballas?

Coa Antígona da cultura popular, o ideal de Antígona contra Creonte. Abordo a morte desde un lugar moi cru, e tamén desde a rabia, desde a incomodidade… Eu sentía que Antígona ten un punto caprichoso, e moi espiritual, e iso é o que usei.

- Haberá xira dese espectáculo por Galicia?

Non o sei, gustaríame moito, porque a miña comunidade en Galicia quere ver o espectáculo, pero estou un pouco desconectada do panorama galego.

Estou aberta a que en Galicia ninguén queira ver as miñas cousas, nin contratarme. Isto é unha proposta arriscada, diferente… É moi funky, é unha narrativa rara, experimental.

-É moi individualista Nova York? Non é un mito?

Non. De normal estou ben con iso, porque si que é verdade que a cidade ofrece tanto que se che esquece que estás soa completamente. Eu tiña ás miñas amigas do ano pasado que estaban coa bolsa, e este ano as miñas amigas… Unha aquí, outra alá, entre o traballo, distancia… Estou soa. E cabréame. Quero marchar. É o que máis boto de menos en Nova York, o que máis vou buscando en Galicia, o valor comunitario que ten facer teatro. A min o que me gusta de facer teatro é estar coa xente. Crear puntos, compartir ideas… E iso aquí non o teño.