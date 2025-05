A Cañiza despide hoxe a programación das Letras

A Cañiza continúa celebrando o Día das Letras Galegas 2025, este ano dedicado ás Cantareiras, cunha programación que honra a tradición literaria e musical galega. O pasado sábado 17 de maio, o Alcalde Luis Piña, acompañado do Concelleiro de Cultura Rubén Muiños e da 1ª Teniente de Alcalde María José Rodríguez, entregou os premios aos gañadores do XXVI Concurso de Poesía e do XXIV Concurso de Relatos. O acto celebrouse no Salón de Plenos, onde se recoñeceron os traballos de catro mozas e mozos de entre 6 e 17 anos.

A programación pecharas hoxe, ás 20:30h no Auditorio da Casa da Cultura. Neste evento, as mulleres homenaxeadas no Día das Letras Galegas, como as cantareiras, serán as protagonistas. As cofundadoras de Leilía, Felisa Segade e Montse Rivera, presentarán o espectáculo «Axudádenme a Cantar», un tributo ao patrimonio inmaterial de Galicia a través do seu cancioneiro tradicional.

Este acto culminará co agasallo dun exemplar do libro Agora que ven a noite de Marcos Calveiro a todas as persoas asistentes. A entrada será libre até completar cabida.