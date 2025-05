Alumnado francés visita Chapela

A alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, e o concelleiro Antonio Cabaleiro, participaron na recepción dos alumnos franceses de intercambio que convivirán co alumnado do IES Chapela. Son sete rapaces e rapazas do Lycée de Montauban, da zona da Bretaña, que convivirán coas familias dos alumnos e alumnas do IES Chapela que xa pasaron a súa estancia en Francia. Rivas e Cabaleiro participaron nun encontro cos estudantes acompañados do director do centro, Antonio Bas, o vicedirector Francisco Javier Silvela, a profesora de lingua francesa, Ángeles Alemparte, e a Xefa de Estudos, Fátima Ferreiro, no que conversaron sobre esta experiencia.

O alumnado do IES Chapela valorou dun xeito moi positivo a súa estadía en Francia nunha rexión «moi verde, con bastantes semellanzas con Galicia» e destacaron «a gran aprendizaxe» que supón este intercambio no se que se aloxan coas propias familias «porque se aprende moito sobre o idioma, pero tamén da cultura da zona». Para a rapazada francesa esta será tamén unha gran oportunidade para coñecer a tradición e costumes desta terra. Unha excursión ás illas Cíes e un roteiro por un tramo do Camiño de Santiago serán algunhas das experiencias que vivirán.

A alcaldesa eloxiou a súa «valentía» á hora de enfrontarse a un reto como o de saír ao estranxeiro, e animounos a aproveitar ao máximo este intercambio. Rivas puxo tamén en valor «o gran traballo da directiva e profesorado do IES Chapela, que sempre se implica para ofrecer ao seu alumnado a mellor formación posible, e este programa de intercambio é un exemplo».